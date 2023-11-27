استمرار مؤتمرات دعم وتأييد المرشح الرئاسي السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة خلال الساعات الماضية.

وجاءت أبرز الفعاليات كالتالي:

حزب حماة الوطن

- بمركز سمالوط بمحافظة المنيا قام حزب حماة الوطن بتنظيم مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الانجازات.

- ‏من داخل قرية أبو الريش بمركز أسوان بمحافظة أسوان قام حزب حماة الوطن بعقد لقاء جماهيري لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي كما تم التأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة.

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- ‏قام حزب حماة الوطن بمحافظة مطروح بتنظيم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتأكيد على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.



- ‏عقد حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم بتنظيم مؤتمر جماهيري بمركز سنورس لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمركز طامية.

حزب مستقبل وطن

- بحضور 20 ألف مواطن عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا شعبيا حاشدا بمحافظة الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد علي أهمية المشاركة الايجابية والفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

حزب الإصلاح والنهضة

- نظم حزب الاصلاح والنهضة ندوة توعوية بمحافظة الإسكندرية بمتطوعيه من أهالي منطقة رابعة الناصرية ضمن حملة مصر تختار الرئيس لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة بعقد حملة توعوية للشباب في شوارع حلوان لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب مصر القومي

- نظم التيار الإصلاحي الحر مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب مصر الحديثه

- بمشاركة المئات من أهالي السويس نظم حزب مصر الحديثة مؤتمرا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي واستعراض إنجازات الدولة خلال الفترة السابقة.

- ‏من محافظة المنيا نظم حزب مصر الحديثة مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.

- ‏بديرب نجم بمحافظة الشرقية نظم حزب مصر الحديثة مؤتمره لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم.

- نظمت أمانة حزب مصر الحديثة بكفر الشيخ مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي.



الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

اتحاد نقابات عمال مصر ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك بنادي المقاولون العرب بالقاهرة.



النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والاعمال المالية

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك تواصل مؤتمرًا جماهيرًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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