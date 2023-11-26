استمرار المؤتمرات الجماهيرية الداعمة للمرشح الرئاسي السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة خلال الساعات الماضية.

وجاءت أبرز الفعاليات كالتالي:

حزب مستقبل وطن

- أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن تنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا بحضور الآلاف من أعضاء الأمانة بمحافظة القاهرة وذلك لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

حزب حماة الوطن

- نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية والفعاله في الاستحقاق الرئاسي القادم.

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- ‏بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ قام حزب حماة الوطن بتنظيم مؤتمرا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها الحزب.

- ‏من محافظة المنيا حزب حماة الوطن يعقد مؤتمرا ليعلن من خلاله تقديم الدعم الكامل للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏ بمحافظة الشرقية ومن داخل مركز الزقازيق قام حزب حماة الوطن بعقد مؤتمره الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات.

- ‏من جنوب سيناء شهدت مدينة شرم الشيخ استكمال سلسلة مؤتمرات دعم المرشح عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بها حزب حماة الوطن من أجل دعم المرشح في الاستحقاق الرئاسي القادم.

حزب الإصلاح والنهضة

- بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة التقي حزب الإصلاح والنهضة بمتطوعيه من أجل متابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- ‏ضمن فعاليات حملة مصر تختار الرئيس قامت أمانة حزب الإصلاح والنهضة بمحافظة الإسكندرية بلقاء المتطوعين والقيادات الطبيعية للمحافظة من أجل التأكيد على الوقوف بجانب الدولة المصرية واستكمالا لمسيرة الانجازات ودعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

- ‏ من محافظة البحيرة وبالتحديد مركز دمنهور قام شباب حزب الإصلاح والنهضة بتوعية المواطنين في الشارع المصري من أجل المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي القادم ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

حزب الحرية المصري

- ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار قام حزب الحرية المصري بتنظيم مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة الإسكندرية بحضور المئات من أهالي المحافظة.

النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج

- من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عقدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج مؤتمرها السابع بحضور المئات من عمال الغزل المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي ويأتي ذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

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