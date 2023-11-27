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محافظات

تمركز 186 سيارة ومعدة بالإسكندرية لمواجهة الأمطار ومياه البحر

تمركز 186 سيارة ومعدة
تمركز 186 سيارة ومعدة بالإسكندرية لمواجهة الأمطار، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا مستمرة من مساء الأمس تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة وصلت لغزيرة أحيانا على مختلف مناطق الإسكندرية.

وارتفاع لموج البحر وخروجه على طريق كورنيش المكس بالعجمي وكورنيش الإسكندرية وتم التعامل مع مياه موج البحر وتصريفها.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز ١٨٦ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع يوم الإثنين الموافق  27 نوفمبر أن تشهد محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.

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كما يستمر اضطراب  الملاحة البحرية على  سواحل البحر المتوسط وتتراوح سرعة الرياح من 50-60 كم/ س وارتفاع الأمواج يتراوح من  3 - 4 أمتار...

وأكد "نافع" علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس الصرف الصحي

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