هل يرحل محمد صلاح عن البريميرليج، صراع اتحاد جدة والهلال  لضم الفرعون المصري، وأنباء عن موعد رحيله عن الريدز

مازال الحديث مستمرا عن بقاء النجم محمد صلاح لاعب ليفربول ، أو الرحيل عن فريقه الإنجليزي، فمع كل موسم انتقالات تنتشر الأخبار وتتداول الأنباء من هنا وهناك عن رحيل الفرعون المصري عن أشهر دوريات العالم البريميرليج.

صراع اتحاد جدة والهلال على صلاح

ولعل أبرز من يسعى إلى استهداف النجم المصري هو الدوري السعودي الذي جذب العديد من نجوم العالم وأصبح محط انظار الجميع.

وفجَّر أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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وقال الحائلي خلال حديثه لبرنامج صدى الملاعب والذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا: نتساءل ماذا حدث في مفاوضاتنا مع ليفربول من أجل ضم محمد صلاح وكذلك جدوندوجان وسيرجيو راموس ودي بروين.



وتابع: في آخر مفاوضاتنا لضم محمد صلاح تم ذكر لنا بأن لا يوجد ميزانية لتغطية المبلغ من أجل ضم محمد صلاح للاتحاد طلبنا في الصيف كان ضم كل من ماركينيوس - وجوندوجان ومحمد صلاح وسيرجيو راموس.



فيما دخل فريق الهلال السعودي في منافسة مع اتحاد جدة على ضم محمد صلاح خلال الإنتقالات الشتوية القادمة وهو ما جعل رئيس الاتحاد يهاجم إدارة الهلال لرغبة الأول الملحة في ضم الفرعون المصري.

موعد رحيل صلاح عن ليفربول

فيما يتوقع جون بارنز نجم المنتخب الإنجليزي وفريق ليفربول السابق، أن يستمر الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف الريدز حتى نهاية تعاقده.

وكانت العديد من الأنباء قد أشارت خلال وقت سابق، إلى أن محمد صلاح، تلقى عرضًا رسميًا من نادي اتحاد جدة السعودي الصيف الماضي مقابل 150 مليون جنيه استيرليني، قبل أن يتم استهدافه من جديد من قِبل أندية سعودية أملا في حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال «بارنز» في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ميرور»: «الجميع يعرف الوضع جيدًا مع محمد صلاح، فهو بطل للمسلمين في كل مكان، وكذلك سيصبح بطلا في السعودية، لكنه قال إنه يريد البقاء في ليفربول».

وأضاف: «أنا لازلت متأكدًا من أن الفرصة ستظل متاحة أمامه للانتقال إلى بطولة الدوري السعودي، لكن متى ؟ لا أحد يعرف».

وأتم: «أتوقع أن يبقى في ليفربول خلال العامين المقبلين، لأنه يريد البقاء، والنادي أيضًا يريد الاحتفاظ به.. وفي النهاية هو سيتمم عامه الـ 32 أو 33 في نهاية تعاقده، لذا لا أعتقد أن رحيله سيكون في المستقبل القريب سواء في يناير 2024 أو الصيف المقبل».

ليفربول يحدد سعر محمد صلاح

فيما كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية عن أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، وذلك لتعويض الرحيل المرتقب للنجم المصري محمد صلاح، والذي ارتبط بشدة الصيف الماضي بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في صفقة قياسية تتعدى 200 مليون يورو.



ولم يكن من باب الصدفة أن تصف صحيفة "ميرور" الانجليزي سانيه بـ"نصف جناح" نظرا للأدوار الدفاعية التي تعتبر أساسية أيضا في طريقة لعبه ومركزه.

ويضاف إلى هذا أن سانيه بات متقدما في السن، وليفربول يراهن على اللاعبين الشباب، إلى جانب شخصية سانيه الذي عادة ما يدخل في مشاحنات وجدال سواء مع الأجهزة الفنية أو زملائه في الفريق، كما حصل بينه وبين السنغالي ساديو مانيه لاعب البايرن السابق في الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة أن لديها مصادر تؤكد أن الاهتمام بمحمد صلاح من قبل الاتحاد السعودي ما يزال مستمرا، وهناك سعي جدي للغاية للتعاقد معه سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة، أو بنهاية الموسم الجاري، ما يجعل ليفربول يفكر مليا في إيجاد البديل المناسب.

فيما اختار النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أحد نجوم فريق مانشستر سيتي، عندما تلقى سؤالًا عن اللاعب الذي يود مزاملته في الملعب.

وخلال حديث على قناة "سكاي سبورتس" في منصة "يوتيوب"، سُئل الدولي المصري محمد صلاح عن اللاعب الذي يرغب في العمل بجانبه في الدوري الإنجليزي، فاختار النجم البلجيكي المصاب حاليًا، كيفن دي بروين.

تصريحات محمد صلاح

وقال صلاح لاعب تشيلسي وروما السابق: "أود أن أقول ميسي أو رونالدو.. لكن في البريميرليج سأقول كيفن، أنا متأكد من أنه سيجدني في أي مكان (ويرسل لي الكرة).. إنه لاعب عظيم، والفريق بأكمله رائع".

وسئل محمد صلاح أيضا عن قوة تصويبات زميله الجديد، المجري دومينيك سوبوسلاي، وعما إذ كان قد رأى من هو أقوى منه في التسديد، فأجاب: "دومينيك يسدد الكرة بشكل لا يصدق.. ربما هناك واحد آخر، دروجبا".

وتابع: "لا أحد يعرف كيف يسدد دروجبا الكرة.. كانت طريقته جنونية".

وكشف النجم المصري، أنه كان ينظر في صغره إلى رونالدو الظاهرة زين الدين زيدان كقدوتين.

هواية محمد صلاح في ممارسة الشطرنج

وعن هواياته الأخرى، قال إنه يمارس الشطرنج بشكل يومي تقريبا عبر منصات إلكترونية.

وأشاد محمد صلاح بزميله السابق في فيورنتينا، والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس"، ميكا ريتشاردز.

وأضاف مازحا أن اللاعب الإنجليزي كان "سائقه الخاص"، وأن ريتشاردز كان يدعي أنه يفهم الإيطالية بشكل أفضل منه خلال حصص التدريب.



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