محمد صلاح: أرغب في اللعب بجوار نجم مانشستر سيتي ورونالدو الظاهرة وزيدان قدوتي
اختار النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، أحد نجوم فريق مانشستر سيتي، عندما تلقى سؤالًا عن اللاعب الذي يود مزاملته في الملعب.
وخلال حديث على قناة "سكاي سبورتس" في منصة "يوتيوب"، سُئل الدولي المصري محمد صلاح عن اللاعب الذي يرغب في العمل بجانبه في الدوري الإنجليزي، فاختار النجم البلجيكي المصاب حاليًا، كيفن دي بروين.
تصريحات محمد صلاح
وقال صلاح لاعب تشيلسي وروما السابق: "أود أن أقول ميسي أو رونالدو.. لكن في البريميرليج سأقول كيفن، أنا متأكد من أنه سيجدني في أي مكان (ويرسل لي الكرة).. إنه لاعب عظيم، والفريق بأكمله رائع".
وسئل محمد صلاح أيضا عن قوة تصويبات زميله الجديد، المجري دومينيك سوبوسلاي، وعما إذ كان قد رأى من هو أقوى منه في التسديد، فأجاب: "دومينيك يسدد الكرة بشكل لا يصدق.. ربما هناك واحد آخر، دروجبا".
وتابع: "لا أحد يعرف كيف يسدد دروجبا الكرة.. كانت طريقته جنونية".
وكشف النجم المصري، أنه كان ينظر في صغره إلى رونالدو الظاهرة زين الدين زيدان كقدوتين.
هواية محمد صلاح في ممارسة الشطرنج
وعن هواياته الأخرى، قال إنه يمارس الشطرنح بشكل يومي تقريبا عبر منصات إلكترونية.
وأشاد محمد صلاح بزميله السابق في فيورنتينا، والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس"، ميكا ريتشاردز.
وأضاف مازحا أن اللاعب الإنجليزي كان "سائقه الخاص"، وأن ريتشاردز كان يدعي أنه يفهم الإيطالية بشكل أفضل منه خلال حصص التدريب.
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