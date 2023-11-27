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أخبار مصر

بسام راضي يحث المصريين بإيطاليا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

السفير بسام راضي.فيتو
السفير بسام راضي.فيتو

 استقبل  بسام راضى سفير مصر في إيطاليا سها الجندى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بالعاصمة روما، وذلك في إطار جولة الوزيرة لعدد من الدول الأوروبية لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

واستضاف مقر السفارة المصرية بروما اجتماعا موسعا لرموز الجالية المصرية في إيطاليا مع السيدة الوزيرة سها الجندى والسفير بسام راضي، حيث أكدت الوزيرة أن جولتها تأتى في إطار مبادرة "شارك بصوتك" لحث أبناء مصر في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، كما تناولت الوزيرة خلال نقاش مفتوح مع الجالية كافة القضايا والمبادرات التى تهم المصريين بالخارج مؤكدة حرص الدولة على انتظام التواصل معهم في كافة أنحاء العالم.

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 ومن جانبه شدد بسام راضي على أعضاء الجالية المصرية الضرورة القصوى للمشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنعقد باللجنة الانتخابية بمقر السفارة، وذلك لممارسة حقهم الدستوري والوطني وتفعيل إرادتهم نحو مستقبل وطنهم الأم مصر.

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السفير بسام راضى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج سها الجندي الانتخابات الرئاسية

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