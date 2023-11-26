التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كرم جابر لاعب المنتخبنا القومي للمصارعة، والذي عاد مرة أخري لممارسة اللعبة بعد ابتعاده عنه منذ 7 سنوات على أمل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وأكد وزير الشباب والرياضة على دعمه التام للبطل الأولمبي كرم جابر ودعمه التام ايضا لجميع لاعبي المنتخاب القومية فى جميع الألعاب.

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس، فيتو

واستمع وزير الشباب والرياضة من مدرب اللاعب كرم جابر لبرنامج الإعداد الذي يخوضه اللاعب حاليا فى مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

Advertisements

وزير الشباب والرياضة يدعم كرم جابر قبل خوض تصفيات أولمبياد باريس، فيتو

وتوجه كرم جابر بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة على حرصه على دعمه قبل خوض المنافسات المؤهلة للاولمبياد القادم والتى تمثل دفعة معنوية قوية مع وعده للوزير والجماهير المصرية على قدرته على التأهل للاولمبياد وتحقيق ميدالية لمصر بباريس 2024.

الجدير بالذكر أن لاعبنا الأولمبي كرم جابر قد اتفق مع مسئولي اتحاد المصارعة على المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية المقبلة، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول وتحقيقه الميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للرواد والتي أقيمت مؤخرا في اليونان.

من ناحية أخرى، شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الاعلان عن تفاصيل أخذ أولى العينات الخاصة بمشروع الچينوم الرياضي بمرحلته الأولي والذي تم الاعلان عنه اليوم بمقر مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى وبحضور العديد من رؤساء الاتحادات الأولمبية والبارالمبية ولفيف من خبراء الطب الرياضي وبحضور ابطالنا من الرياضيين ( سارة سمير - سيف عيسي - كيشو - مهند شعبان )

مشروع الجينوم المصري

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن وزارة الشباب والرياضة قد حرصت على الانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري والذي يأتي أهميته والاهتمام الكبير والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف اننا حرصنا من خلال المشروع على النهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام من خلال تحسين مستوى الفرد وتعزيز صحة الرياضي عن طريق وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها تبعا للمسح الجيني له ومتابعته تغذويا وسيكون هذا المشروع عامل كبير لنقل الرياضيين لمستوى الاحترافية بفرص أكبر والذي يخضع للعلم والذي لم يعد مجرد مصطلح ولكننا بدأنا ننفذه على ابطالنا الرياضيين بالفعل.

وقال صبحي ان لاعبينا الابطال بمختلف الألعاب اصبحوا محترفين ولديهم الرغبة الكبيرة فى تحقيق افضل واعلى النتائج لمصر، مضيفا اننا فى مصر لم نعد نفكر فى مجرد التمثيل المشرف ولكن بات لدينا حلم كبير ومشروع فى تحقيق النتائج التي ترضي الجمهور المصري فى مختلف الألعاب والذي يعكس القيمة الكبيرة لمصر على المستوى الرياضي.