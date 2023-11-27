الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

لاستخراج الشهادات الصحية، 3 مستشفيات بسوهاج تستقبل الراغبين في أداء فريضة الحج

مستشفى سوهاج العام،
مستشفى سوهاج العام، فيتو

أعلن الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن البدء في استقبال المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحصولهم على الشهادات الطبية اللازمة والمقررة لهم ضمن ضوابط تأدية فريضة الحج. 

 وأوضح الدكتور أحمد أبو هاشم أن هناك ثلاث مستشفيات مخصصة لفحص الراغبين تأدية فريضة الحج  وهي سوهاج العام وطهطا العام وجرجا العام مضيفًا أنه يتم توقيع الكشف الطبي على الراغبين بعيادة مسائية بكل مستشفي تعمل من الساعه 2 ظهرا حتى 8 مساء للكشف على المواطنين الراغبين في السفر للحج ويتواجد بها طبيب استشاري اواخصائي ويتم توقيع الكشف الطبي طبقا لنموذج وزارة الصحة المعد خصيصا لهذا الشأن بعد دفع الرسوم المقررة.

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ويأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لموسم الحج العام 1445 هجريا وما يتضمنه من معايير وضوابط صحية على الراغبين في أداء فريضة الحج.

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