الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

اتحاد الكرة يفكر في تقديم طلب باستضافة مونديال الشباب 2025

اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، فيتو

أشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تقديم طلب رسمي لاستضافة مونديال الشباب 2025.

وحصل الاتحاد على موافقة وزير الرياضة، أشرف صبحي، بشأن استضافة البطولة، وينجز الأخير بدوره عملية الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة قبل تقديم الملف.

فيما ترددت أنباء عن تفكير اتحاد الكرة تعيين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، في منصب مدير منتخب مصر وإقالة محمد غرابة.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة، أن أحد أعضاء مجلس الإدارة هو من رشح سيد عبدالحفيظ لتولي منصب مدير المنتخب باعتباره الأنسب والأكثر خبرة من محمد غرابة ويستطيع التعامل بكافة المواقف خاصة وأن المنتخب مقبل على المشاركة بـ كأس الأمم الإفريقية.

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وعلمت “فيتو ” أن غرابة تواصل مع أعضاء اتحاد الكرة بشأن حقيقة إقالته وتعيين بديل له سواء سيد عبدالحفيظ او غيره وهو ما نفاه أعضاء المجلس خاصة وأن روي فيتوريا متفاهم مع جهازه المساعد بالكامل وهذا ليس الوقت المثالي لتغيير اي عضو.

وتابع المصدر أن روي فيتوريا لا يرغب في حدوث أي تغييرات ولا توجد أي أزمة من الأساس تجاه محمد غرابة وكل ما حدث هو رؤية روي فيتوريا بشأن استبعار الثلاثي صاحب الازمة حسين الشحات وطارق حامد وامام عاشور، ولم يحدث اي انفلات في المعسكر مثلما تردد.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن اقتراح تولي سيد عبد الحفيظ جاء عبر السوشيال ميديا وبعض الإعلاميين ولكن المجلس لم يتطرق بالحديث في هذا الأمر.

وتابع المصدر أن روي فيتوريا سعيد  بالتعامل مع محمد غرابة المدير الحالي للمنتخب وأن هناك تفاهم بينهما بجانب كافة أفراد  الجهاز الفني.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أنه لا توجد أزمات في المنتخب بسبب محمد غرابة وكل ما تردد حول الأزمة بين طارق حامد وإمام عاشور غير صحيح بالمرة.

وشدد المصدر على أن تفكير الإتحاد في رحيل غرابة غار تمامًا من الصحة وأن جهاز المنتخب مستقر ولن يتم تغيير أي عضو بالجهاز مثلما تردد.

وتابع أنه على الجميع أن يتكاتف من أجل المنتخب خاصة مع اقتراب البطولة الأهم والتي يرغب روي فيتوريا وكافة اللاعبين في الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يتمسك بخوض الفريق مباراتين وديتين خلال المعسكر الأخير قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار

وأضاف المصدر، أن فيتوريا سيؤكد مطلبه بخوض وديتين قويتين خلال جلسته مع حازم إمام المشرف على منتخب مصر، والتي ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا لم يشترط أن يكون طرف المباراتين الوديتين في المعسكر المقبل، من منتخبات القارة السمراء، المهم أن تكون هناك تجارب قوية قبل المشاركة في الكان.

موعد معسكر منتخب مصر لبطولة أمم أفريقيا

 وبعد انتهاء معسكر منتخب مصر الوطني، لن يكون لديه أي ارتباطات رسمية أو تجمعات تدريبية، حتى الثالث من يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار. 

موعد ومكان بطولة أمم أفريقيا للكبار

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا أفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

مجموعة مصر في بطولة أمم أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

 وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج اسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبا بدلا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

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لاتحاد المصري الأهلي سيد عبد الحفيظ منتخب مصر وزير الرياضة اشرف صبحي

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