صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

الدوري السعودي ،كشفت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة بشأن لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بمواجهة فريقه القادمة أمام الهلال في ديربي الرياض.

ويحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير الصحفية أن رونالدو يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود، حيث هناك شكوك حول لحاقه بمباراة الهلال القادمة.

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ولم تكشف التقارير عن طبيعة إصابة رونالدو التي تعرض لها أمام الأخدود، على الرغم من تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها العالمي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضد الأخدود.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.

حقق فريق النصر الفوز علي الأخدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الرابعة عشر علي ملعب جامعة الملك سعود.

سيطر لاعبو النصر علي مجريات الشوط الأول، وأضاعوا العديد من الفرص، وكان لدي رونالدو فرصة محققة في الشوط الأول لولا ثبات دفاع الأخدود، وخطف سامي النجعي هدف النصر الوحيد في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني استحوذ الفريق النصراوي علي مجريات اللقاء وشهد تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي استطاع إحراز هدفين في الدقائق 77، و80 ليقترب النصر من المتصدر الهلال، ويقلص الفارق إلي نقطة مؤقتا.

وبذلك رفع رونالدو رصيده إلى 48 هدفا خلال عام 2023، ليتساوى مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كأكثر اللاعبين تسجيلا في العام الحالي.

وتمكن "صاروخ ماديرا" خلال العام ذاته من تسجيل 10 أهداف مع المنتخب البرتغالي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

تشكيل النصر السعودي

جاء تشكيل النصر علي النحو التالي:

حراسة المرمي: النجار

خط الدفاع: الغنام، العمري، أل فتيل، تيليس

خط الوسط: فوفانا، النجعي، أوتافيو

خط الهجوم: تاليسكا، غريب، رونالدو

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الرابعة عشر

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

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1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 34 نقطة

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

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