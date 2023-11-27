الدوري المصري، صلاح محسن يقود التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

الدوري المصري، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة السكندري في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور.

في خط الهجوم: بيرسي تاو، صلاح محسن، طاهر محمد طاهر.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة سموحة السكندرى المقرر إقامتها مساء غدا الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب في الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.

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مران الأهلي أمس استعدادا لمباراة سموحة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما مساء السبت الماضي تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

رضا سليم يواصل تنفيد برنامجه التأهيلي

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

بيبو يكلف الجهاز الطبي بمتابعة قندوسي والاطمئنان على إصابته

من ناحية أخرى كلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب بيبو من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، وأكد مدير الكرة على حرص النادي على دعم ومساندة قندوسي حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.