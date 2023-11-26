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رياضة

أحمد ناجي حكما لمباراة النصر للتعدين وبتروجيت في دوري المحترفين

فريق بتروجيت يستعد
فريق بتروجيت يستعد لمواجهة النصر للتعدين، فيتو

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، أسماء طاقم حكام مباراة النصر للتعدين ضد بتروجيت في الجولة العاشرة من بطولة دوري القسم الثاني أ أو ما يعرف بدوري المحترفين.

المباراة تقام غدا الإثنين في الثانية والنصف عصرا.

وشهدت الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين "دوري القسم الثاني أ، إحراز 32 هدفا. 

حكام مباراة النصر للتعدين ضد بتروجيت، فيتو

أكبر فوز في دوري المحترفين

وحقق حرس الحدود فوزا كبيرا على مصر المقاصة 6-2 ليكتب أكبر فوز في مسابقة دوري المحترفين بعد الجولة التاسعة ليكسر الرقم السابق لفوز أبوقير للأسمدة على النصر للتعدين 5-0.

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نتيجة 2-1 تحسم نتيجة 5 مباريات 

وحسمت نتيجة 2-1 نتيجة 5 مباريات في الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين، وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل إحداهما بالتعادل السلبي ولعبت الأرض ضد أصحابها في ثلاث مباريات بخسارة الفريق صاحب الملعب.

 

وتشهد منافسات دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” منافسة قوية بعد انتهاء الجولة التاسعة بمشاركة 20 فريقا.

 

ويتواجد 4 فرق في قمة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة بعد انتهاء الجولة التاسعة وهم حرس الحدود ووادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة.

 

ترتيب دوري المحترفين 

1- حرس الحدود 17 نقطة
2- وادي دجلة 17 نقطة
3- بتروجيت 17 نقطة
4- غزل المحلة 17 نقطة
5- لافيينا اف سي 15 نقطة
6- بترول أسيوط 15 نقطة
7- أبو قير للأسمدة 14 نقطة
8- راية 13 نقطة
9- القناة 12 نقطة
10- طنطا‏ 12 نقطة
11- مكادي 12 نقطة
12- السكة الحديد 12 نقطة
13- دكرنس 12 نقطة
14- بروكسي 12 نقطة
15- وي 11 نقطة
16- أسوان 11 نقطة 
17- النجوم 6 نقاط
18- مصر المقاصة 6 نقاط
19- جمهورية شبين 5 نقاط
20- النصر للتعدين 4 نقاط
 

جدول ترتيب دوري المحترفين 

 

وأسدل الستار الثلاثاء الماضي، علي مباريات الجولة التاسعة لمسابقة دوري المحترفين “دوري القسم الثاني أ” بمشاركة 20 فريقا.

 

نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري المحترفين 

بتروجت 1-1 السكة الحديد

أسوان 0-0 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 النصر للتعدين

حرس الحدود 6-2 مصر المقاصة

غزل المحلة 2-1 لافيينا

جمهورية شبين 1-2  راية 

الاتصالات 2-3 بترول أسيوط 

دكرنس 1-1 طنطا 

النجوم 1-2 وادي دجلة 

مكادي 2-1 القناة 

 

نظام دوري المحترفين


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024


ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

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دوري المحترفين لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري النصر للتعدين بتروجيت دوري القسم الثاني أ

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