الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدر البنك الأهلي المصري قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع، بقيمة تداول بلغت 33.2 مليار جنيه، تلاه التجاري وفا بنك بقيمة تداول بلغت 32 مليار جنيه، ثم سيتى بنك بقيمة تداول بلغت 30.6 مليار جنيه، ثم البنك الأهلي الكويتي بقيمة تداول بلغت 2 مليار جنيه، ثم بنك مصر بقيمة تداول بلغت 1.15 مليار جنيه، وبنك المشرق بقيمة تداول بلغت 608 ملايين جنيه.

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

 تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.702 تريليون جنيه.

Advertisements

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 25300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 30416 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 10768 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 5091 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7466 نقطة.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.710 تريليون جنيه.

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

 

تداولات الأربعاء 

 وارتفعت مؤشرات البورصة، بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.691 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 25029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 30186 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10652 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5033 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 7378 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.673 مليار جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه. 

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77%  عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8%  عند مستوى 29577 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53%  عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07%  عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24%  عند مستوى 7244 نقطة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة البنك الأهلى المصرى المتعاملين الرئيسيين المتعاملين الرئيسيين بالبورصة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان التجارى وفا بنك بنك المشرق تداولات جلسة بداية الأسبوع تداولات الأربعاء

مواد متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

5 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول بالبورصة منتصف الأسبوع

93.6 مليون جنيه صافى مبيعات المستثمرين الأجانب بتعاملات منتصف الأسبوع

3.5 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأكثر قراءة

شريف منير يكشف اللحظات الأخيرة لطارق عبد العزيز من كواليس التصوير صباح اليوم

انتخابات الرئاسة، مواعيد تصويت المصريين في الخارج وأماكن الاقتراع

مسئول عسكري أمريكي يفجر مفاجأة: إسرائيل قصفت جباليا بقنبلتين تزن كل منهما طنا (فيديو)

أسيرة فلسطينية محررة تروي كواليس اعتقالها وتعذيبها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

على مسئولية شبانة: سبورتنج لشبونة يرفض عرض الزمالك لتقسيط غرامة شيكابالا

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا في قضيته مع الزمالك

تفاصيل مسلسل "وبقينا اتنين"، رحل طارق عبد العزيز أثناء تصوير مشاهده

Advertisements

منوعات

المزيد

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية