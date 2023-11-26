الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي المرأة تقود في المحافظات المصرية بالوادي الجديد

المرأة تقود في المحافظات،
المرأة تقود في المحافظات، فيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بالمحافظة ضمن برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح بيان محافظة الوادي الجديد، والمنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بدأ أسبوع جديد وتنطلق معه المرحلة السابعة من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"، حيث تشهد فعاليات أولى الأيام التدريبية للبرنامج محافظات مطروح والوادي الجديد والغربية، وذلك على التوازي مع استمرار التدريبات في محافظات المرحلتين الخامسة والسادسة وهي الأقصر وأسوان وبني سويف والمنوفية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية..

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تتنوع الدراسة في البرنامج بين المحاضرات النظرية وورش العمل ودراسات الحالة العملية مما يضمن إثراء الجانب المعرفي وكذلك صقل المهارات للمتدربات اللاتي يرغبن في تطوير أنفسهن، وجدير بالذكر أن البرنامج يأتي تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة..

مدرسة المرأة للمهام القيادية
يُعد برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة التي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من قابلية إعادة التوظيف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر. يهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 

برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات. ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا. 

وسيستمر هذا البرنامج 23 يومًا تدريبيًا للدفعة سيتم خلاله إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالعديد من التخصصات والمعارف.

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