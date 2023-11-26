الحبس 6 أشهر لعاطل نصب على خطيبته في ميراث والدها بالمرج

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بالنصب على خطيبته السابقة والاستيلاء منها علي ميراثها في والدها (ربع مليون جنيه) بمنطقة المرج.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من فتاة تتهم خطيبها السابق بالنصب عليها وخداعها والاستيلاء علي ميراثها بدعوى مساعدتها في عمل مصنع ملابس.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علم من أصدقاء المجني عليها بأنها قدورثت ميراثا كبيرا بعد وفاة والدها فرسم عليها الحب والغرام حتى أوقعها في شباكه ووافقت على خطبته لها.

أشارت التحقيقات إلى أن الفتاة قد وثقت في المتهم ثقة عمياء باعتباره خطيبها وحكت له كل تفاصيل حياتها وأنها تنوي فتح مصنع ملابس جاهزة فاقترح عليها أن تسلمه المبلغ المالي ميراثها وسيتولى هو تجهيز المصنع من مفروشات ومكن وجميع مستلزماته

أوضحت التحقيقات أن المتهم ما أن تحصل من المجني عليها علي المبلغ المالي حتي اختفي ورفض جميع محاولات إعادته المبلغ المالي، ونصب علي خطيبته السابقة والاستيلاء منها علي ميراثها في والدها ربع مليون جنيه بمنطقة المرج، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

ومن جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على متهم بتزوير رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر وتزوير الأختام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية

وأوضحت التحريات أنهم أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

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