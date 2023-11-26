الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الحبس 6 أشهر لعاطل نصب على خطيبته في ميراث والدها بالمرج

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بالنصب على خطيبته السابقة والاستيلاء منها علي ميراثها في والدها (ربع مليون جنيه) بمنطقة المرج. 

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من فتاة تتهم خطيبها السابق بالنصب عليها وخداعها والاستيلاء علي ميراثها بدعوى مساعدتها في عمل مصنع ملابس. 

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علم من أصدقاء المجني عليها بأنها قدورثت ميراثا كبيرا بعد وفاة والدها فرسم عليها الحب والغرام حتى أوقعها في شباكه ووافقت على خطبته لها.

 أشارت التحقيقات إلى أن الفتاة قد وثقت في المتهم ثقة عمياء باعتباره خطيبها وحكت له كل تفاصيل حياتها وأنها تنوي فتح مصنع ملابس جاهزة فاقترح عليها أن تسلمه المبلغ المالي ميراثها وسيتولى هو تجهيز المصنع من مفروشات ومكن وجميع مستلزماته

txt

حبس مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين في البحيرة والغربية

أوضحت التحقيقات أن المتهم ما أن تحصل من المجني عليها علي المبلغ المالي حتي اختفي ورفض جميع محاولات إعادته المبلغ المالي، ونصب علي خطيبته السابقة والاستيلاء منها علي ميراثها في والدها ربع مليون جنيه بمنطقة المرج، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه إلى أن تمت إحالته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم. 

ومن جانب آخر قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على متهم بتزوير رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر وتزوير الأختام. 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية

وأوضحت التحريات أنهم أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شرطة المرج شمال القاهرة قسم شرطة المرج مصنع ملابس جاهزة منطقة المرج محكمة شمال القاهرة

مواد متعلقة

القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

استمرار حبس عاطلين بتهمة النصب على 17 مواطنا في منشأة القناطر

محاكمةعاطل بتهمة النصب على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة بالجيزة

استعجال تفريغ محادثات دجال نصب على المواطنين بـ"فك الأعمال ورد المطلقة" بالقاهرة

حبس صاحب شركة غسل 27 مليون جنيه حصيلة النصب فى القاهرة

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية