الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين في البحيرة والغربية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الأموال العامة، حبس مهندس برمجة وصاحب شركة للنصب على المواطنين، بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح شهرية بمحافظتي البحيرة والغربية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتضررهم من (صاحب مكتب استيراد وتصدير - مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهته أقر بممارسة ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 النصب والاحتيال على المواطنين بزعم التجارة

كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى ومشتملاتها مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالاستيلاء على أكثر من (1,2 مليون جنيـه) من المجنى عليهم وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الأموال العامة البحيرة مكافحة جرائم الأموال العامة

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