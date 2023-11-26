الطب البيطرى بالإسماعيلية يواصل حملة التحصين والتوعية الإرشادية (صور)

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، وبإشراف من الدكتورة سهير القاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري فعاليات حملة التحصين التي انطلقت منذ عدة أيام.

المستهدف من الحملة

وتستهدف الحملة تحصين رؤوس الماشية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

جانب من الحملة، فيتو

مواصلة التوعية بالقرى

كما تواصل فرق الأطباء البيطريين التابعين لإدارة الإرشاد البيطرى في الإسماعيلية حملات التوعية التي توجهها للمربيين في القرى والكفور بضواحي محافظة الإسماعيلية، وذلك للتوعية من مرض الحمي القلاعية وأعراضه وخطورته على الإنسان وكيفية الوقاية منه.

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جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

كما قامت الدكتورة كريمان على الطبيبة بإدارة الإرشاد البيطرى في مركز ومدينة التل الكبير بالتوعية حول أهمية التسجيل وترقيم الماشية والتأمين عليها.



ومن جهة أخرى نظمت مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، قافلة بيطرية مجانية بقرية عرية الاخرسة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب ضمن مبادرة حياة كريمة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

أبرز المشاركين في القافلة

وشارك في الحملة كل من الدكتور سامح عبد القادر مدير إدارة الرعاية بديوان الطب البيطري، والدكتورة مها يوسف مدير إدارة التناسليات بالديوان، وبالتعاون مع أطباء الإدارة البيطرية بقيادة الدكتور محسن شحاتة، والدكتور إبراهيم عبد العظيم.

المستهدف من القافلة

واستهدفت القافلة الكشف عن قطعان الماشية والطيور والحيوانات، والتحصين والتسجيل للحفاظ على الثروة الحيوانية.

نتائج القافلة

وأسفرت القافلة عن رش 2500 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام، وعلاج 800 من الأغنام، و42 من الأبقار والجاموس من أمراض الباطنة، و11 حالة تناسليات، بالإضافة إلى علاج 2700 من الطيور المنزلية، كما تم إجراء 6 حالات جراحة.

جانب من التوعية، فيتو

كما شملت فعاليات القافلة البيطرية المجانية عمل توعية إرشادية لمربي الماشية بالمنطقة، حول أهمية التأمين على الماشية وفوائده.

وكانت قد نظمت مديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى ووكيل الوزارة، وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام، ندوة بقاعة مديرية الزراعة، للتوعية من مرض السعار ومخاطره على الإنسان والماشية.

مخاطر العقر من الحيوانات المصابة بالسعار

وحاضرت في الندوة الدكتورة سهير قاسم مدير إدارة الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، وتناولت الندوة الحديث عن مرض السعار وخطورته وكيفية التعامل في حالة عقر الإنسان من حيوان مصاب بالسعار.

أبرز الإجراءات الطبية والإسعافات الأولية

وأوضحت الدكتورة سهير قاسم أبرز الإجراءات والاسعافات العاجلة التي يتوجب على الانسان القيام بها في حالة العقر المفاجئ منها غسيل مكان العقر بالماء والصابون جيدا ولمدة 10 دقائق ويعمق، عدم خياطة مكان العقر.

أخذ مصل السعار

حيث يتم وضع مطهر ثم الذهاب الى أقرب مركز عقر بالمستشفيات الحكومية لأخذ المصل في خلال 3-6 ساعات حيث أن الفيروس يظل كامنا في مكان العضة.

الرد على بعض التساؤلات

كما شملت فعاليات الندوة الرد على تساؤلات الحضور عن المستجدات في متحور فيروس الكوفيد 19 الجديد وكيفية تعزيز مناعة الجسم للمقاومة وذلك من خلال الأكل الصحي من خضروات وفواكه لتمد جسم الإنسان بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية المناعة، وممارسة الرياضة، والنوم الكافي، والبعد عن الضغوط العصبية











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