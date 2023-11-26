الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التموين: أسعار الذهب مرشحة للارتفاع في حالة واحدة(فيديو)

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

اسعار الذهب، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب:"تخطينا عتبة الـ2000 دولار لأوقية الذهب عالميا وهذا تسبب في ارتفاعه محليا".

 

البورصة العالمية للذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": سعر الذهب محليا مرتبط بالبورصة العالمية.

 

اسعار الذهب الفترة المقبلة

وعن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة، علق:"حسب التوترات والأجواء السياسية والاقتصادية العالمية ستحدد الأسعار الفترة المقبلة سواء ارتفاعا أو انخفاضا".

Advertisements

 

ارتفاع أسعار الذهب 

وأكد: ما يحدث في غزة أثر علي أسعار الذهب عالميا، ونتج عن ارتفاع الأوقية أكثر من 100 دولار خلال أيام قليلة.
 

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات

 

اسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة خمس جنيهات في الجرام الواحد الأسواق  والمحلات.


بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3190 جنيهًا.

 

سعر الذهب عيار 21
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2390 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 14 
 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1860 جنيهًا.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم
 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320جنيهًا.

سعر  الذهب، ارتفع مؤشر الذهب العالمي خلال منتصف حركة التعاملات، وسجل المؤشر العالمي 2002.87 دولار للأونصة الواحدة، ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 2002 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التموين وزارة التموين أسعار الذهب سعر جرام الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 24

مواد متعلقة

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي بمنتصف التعاملات

مؤشر الذهب العالمي يواصل الارتفاع الجنوني.. عيار 24 يتخطى 3170 جنيها على موقع البورصة المصرية.. والدولار يهبط لأدنى مستوياته منذ عامين

الأكثر قراءة

وزير التموين: طرح الخبز البلدي لغير حاملي بطاقات الدعم بجنيه يناير المقبل

صابرين تكشف لـ"فيتو" كواليس الأيام الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

الخارجية الأمريكية ترد على اقتراح السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح (فيديو)

وزير التموين: ندرس تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وهذا مصير زيادة الـ50 جنيها

التموين تكشف تفاصيل سحب السبائك الذهبية عبر ماكينات الـ ATM (فيديو)

موهبة غانية محط اهتمام الأهلي وبيراميدز وصن داونز

إسرائيل تكشف عن شرطها لتمديد الهدنة مع حماس

أمير قطر يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، أدعية لإزالة الخوف من المستقبل

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية