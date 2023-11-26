التموين: أسعار الذهب مرشحة للارتفاع في حالة واحدة(فيديو)

اسعار الذهب، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب:"تخطينا عتبة الـ2000 دولار لأوقية الذهب عالميا وهذا تسبب في ارتفاعه محليا".

البورصة العالمية للذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": سعر الذهب محليا مرتبط بالبورصة العالمية.

اسعار الذهب الفترة المقبلة

وعن توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة، علق:"حسب التوترات والأجواء السياسية والاقتصادية العالمية ستحدد الأسعار الفترة المقبلة سواء ارتفاعا أو انخفاضا".

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ارتفاع أسعار الذهب

وأكد: ما يحدث في غزة أثر علي أسعار الذهب عالميا، ونتج عن ارتفاع الأوقية أكثر من 100 دولار خلال أيام قليلة.



اسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة خمس جنيهات في الجرام الواحد الأسواق والمحلات.



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3190 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2390 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1860 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320جنيهًا.

سعر الذهب، ارتفع مؤشر الذهب العالمي خلال منتصف حركة التعاملات، وسجل المؤشر العالمي 2002.87 دولار للأونصة الواحدة، ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 2002 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي.