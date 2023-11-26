أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

انخفضت اسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة خمس جنيهات في الجرام الواحد الأسواق والمحلات.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3190 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2790جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2390 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1860 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22320جنيهًا.

افتتاح معرض نيبو للذهب والمجوهرات

افتتح وزيرا التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة المعرض الدولي الثالث للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر استمراره علي مدار ثلاثة أيام ’ وأعلن علي المصيلحي وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش

وشهد المصيلحى، خلال المعرض إطلاق اول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين

وقال أن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

كشف المصيلحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110 مشترين

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيرًا إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

ومن جانبه قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والنسخة الحالية منعقدة تحت الرعاية الكريمة لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ومصلحة الدمغة والموازين.

وأوضح ميلاد أن مساحة العرض لنبيو قد تضاعفت علي مدار دوراته الثلاث , حيث تبلغ مساحة العرض للنسخة الحالية مساحة 8000 متر مربع مقارنة بمساحة عرض 3000 متر مربع في دورته الأولي , تشهد النسخة الحالية مشاركة حوالي50 من كبار مؤسسات انتاج – تجارة - تداول الذهب وماكينات التصنيع لكافة العمليات الانتاجية ومنتجات المشروعات المغذية لتجارة الذهب بالاضافة الي عارضين دوليين من دول ( الامارات العربية المتحدة – ايطاليا – المانيا – تركيا – الصين )

وتشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض أعمال شباب المصممين المصريين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين ودعم ظهور تلك الاعمال الابداعية المصرية للأسواق العالمية مجانا للمساهمة في دعم رواد الأعمال من المصممين.

وأاش الي أن المعرض هذا العام يشهد تسهيلات اجرائية لضم وتسجيل كل اصحاب مشروعات انتاج وتداول الذهب للشعبة العامة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي ومحاولة انهاء ظاهرة الاقتصاد الموازي في قطاع تداول الذهب.

وأضاف أن نبيو له أهمية خاصة للمنتج المصري تيتح عرض منتجات المشغولات الذهبية المصرية علي كبار تجارة وتداول الذهب بالأسواق العربية والأفريقية والعالمية لتنمية صادرات المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية .

كما يساهم في تقديم أحدث الوسائل الدولية واتاحة أحدث تكنولوجيات الانتاج والتداول العالمية أمام المنتج المصري لتحسين جودة الانتاج المحلية للمنافسة بالأسواق العالمية , بالاضافة الي العمل علي تحويل مصر لمركزا اقليميا لتجارة الذهب والمشغولات الذهبية تزامنا مجهودات الدولة المصرية في توسيع قاعدة الاكتشافات الجيولوجية لمصادر خام الذهب ومشروع المثلث الذهبي ومدينة الذهب , وتهيئة الأسواق المحلية بالتطور التقني والانتاجي اللازم للتعامل مع تلك التطورات.

شهدالافتتاح وزيرا التموين والتجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الدمغة والموازين رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس ادارة الشعبة العامة للذهب .

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