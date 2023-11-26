مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا
لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة نقل واخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.
وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية تل بني عمران التابعة إداريًا لمركز ديرمواس جنوب المحافظة.
وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث وتبين مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.
وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع أثار الحادث وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الغربي.
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