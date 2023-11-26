فلسطين وعبده جبير في عدد ديسمبر من الثقافة الجديدة

صدر حديثا العدد الجديد من مجلة "الثقافة الجديدة"، عدد ديسمبر 2023 التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويترأس تحرير المجلة الكاتب طارق الطاهر الذي يكتب في افتتاحيته لهذا العدد بعنوان "صور قديمة"، مستنكرًا ما يحدث على أرض فلسطين المحتلة من مجازر يومية يندى لها الجبين الإنساني.

مجلة الثقافة الجديدة

و نقرأ في هذا العدد ملفًا عن فلسطين، يكتب فيه إيهاب الحضري مقالا بعنوان: "مجاز الحضارة.. التطهير العرقي لآثار فلسطين يتخفى وراء شلالات الدم"، وأشرف سعد "الحكايات الشعبية الفلسطينية.. ذاكرة الماضي وأصل الحاضر"، وانتصار محمد "موسوعة مصر والقضية الفلسطينية.. قوة مصر الناعمة في مساندة الأشقاء".

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كما أعدت المجلة ملفًا عن الكاتب الراحل عبده جبير، كتب فيه كل من: ثناء رستم "المبدع الذي ترك الضجيج خلفه ورحل"، هويدا صالح "ملامح التجريب في رواية تحريك القلب"، محمد سليم شوشة "انعكاسات العولمة وآثارها على الإنسان".

أما ملف العدد الرئيسي فأعده محمد علام، بعنوان: "مائة عام على المسرحيات القصيرة في مصر".

موضوعات مجلة الثقافة الجديدة

كما يستكمل الكاتب الكبير محمد جبريل بابه بمقال عنوانه: "فوزي فهمي.. التقدم ضرورة للحياة"، وقد تابعت ثناء رستم صالون الجزائر الدولي عن صالون الجزائر الدولي للكتاب الذي عقد في ال 25 من أكتوبر الماضي.

أما في باب الترجمة فنقرأ: موجات من «البودكاست».. جيمس كوردن الأحدث وليس الأخير، و"شيونغ يو تشون: لم يكن لدى الصينيين القدماء تفسير واضح للشعر"، أجرت الحوار: ميرا أحمد، و"أقنعة فرناندو بيسوا وأنداده المُتخيلين" لباتريسيو فيرارى، ترجمة: مجدى عبد المجيد خاطر، و"أماليا سولا نيتسولى.. مذكرات أول إيطالية تعيش فى مصر" لماريان فخري، و"التفكيك.. نحو خلفية تاريخية" لآن بى دوبى، ترجمة: مصطفى بيومى عبد السلام، و"مساعى التنوير.. «روسيا نموذجًا» لمحمد نصر الدين الجبالى، و"طاقم فناجين الشاي" قصة: ليا لويس – ترجمة: محمد زين العابدين، و"مازال الليمون يزهر" قصائد فيكتوريا تشانج، ترجمة: رفيده جمال ثابت، وأخيرًا استعادة: عادل زعيتر لجمال المراغى.

وفي الثقافة الجديدة 2 التي تعد مجلة متخصصة في الفنون داخل المجلة الأم، نقرأ: "حكاية الموالد الرجبية فى مصر" لأحمد فوزى حميده، و"تجليات النور فى الفكر الملحمى بمنظومات عبد الرحمن النشار" لسعد العبد، و"سينما اليقظة الذهنية عند توفيق صالح" لأسامة فهمى، و"إسماعيل ياسين ولو كوستيللو في "الأسطول" لوليد الخشاب.