الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية تدين إطلاق نار استهدف طلابا فلسطينيين في ولاية أمريكية

الخارجية الفلسطينية،
الخارجية الفلسطينية، فيتو

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إطلاق النار التي تعرض لها ثلاثة طلاب فلسطينيين في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة إطلاق النار البشعة التي تعرض لها ثلاثة من الطلبة الفلسطينيين في ولاية فيرمونت الأمريكية وهم: هشام عورتاني، تحسين أحمد، كنان عبد الحميد، أثناء خروجهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية مما أدى إلى إصابتهم بجروح بين البليغة والمتوسطة".

وأضاف البيان: "تطالب الوزارة السلطات الأمريكية المختصة بسرعة بإلقاء القبض على المجرم واعتقاله والتحقيق معه ومحاسبته، وافادتنا بنتائج التحقيقات، وتتمنى الوزارة الشفاء العاجل لأبنائنا الطلبة".

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إصابة طلاب من أصول فلسطينية في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

وكان قد وقع حادث إطلاق نار بمدينة برلينجتون في ولاية فيرمونت الأمريكية مساء اليوم الأحد اسفر عن بإصابة ثلاثة طلاب من أصول في فلسطينية كانوا يرتدون الكوفية ويتحدثون باللغة العربية بجروح خطيرة.

ولفتت تقارير إخبارية إلى أن “اثنين من الطلاب يرقدان في وحدة العناية المركزة، فيما يخضع أحدهم للعلاج من إصابته بجروح خطيرة. والطلاب جميعهم يبلغون 20 عاما، وهم هشام عورتاني من جامعة براون، وكنان عبد الحميد من جامعة هارفارد، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي".

 

ضحايا إطلاق النار كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية

 

ووفقا لبيان اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، "اجتمع الطلاب معا للاستمتاع بعطلة عيد الشكر، وكان الضحايا الثلاثة يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، فقام رجل بالصراخ على الضحايا ومضايقتهم، ثم أطلق النار عليهم".

ودعت اللجنة العربية الأمريكية سلطات إنفاذ القانون في ولاية فيرمونت إلى التحقيق في حادث إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، كما تواصلت اللجنة مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للدعوة أيضا إلى إجراء تحقيق فوري في جرائم الكراهية.

وقال المدير التنفيذي للجنة مكافحة التمييز عابد أيوب: "نصلي من أجل الشفاء التام للضحايا، وسنقف على أهبة الاستعداد لدعم العائلات بأي طريقة مطلوبة. وبالنظر إلى المعلومات التي تم جمعها وتقديمها، فمن الواضح أن الكراهية كانت العامل المحفز لعملية إطلاق النار، وندعو سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في الأمر على هذا النحو".

واختتم بيان اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز بالقول إن تصاعد المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين التي نشهدها غير مسبوقة، وهذا مثال آخر على تحول تلك الكراهية إلى عنف.

وفي وقت سابق، اتهمت الشرطة الأمريكية رجلا يبلغ من العمر 71 عاما، بارتكاب "جريمة كراهية"، بعد أن قتل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 6 سنوات، موجها له 26 طعنة بسكين عسكري كبير، وأصاب والدته بأكثر من 12 طعنة، في منزل يقع ببلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

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