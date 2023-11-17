دعوى قضائية على ولاية فلوريدا بعد حظر مجموعات طلابية مؤيدة للفلسطينيين

طعن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على الحظر الذي فرضته سلطات ولاية فلوريدا على مجموعات لطلاب الجامعات المؤيدين للفلسطينيين قائلًا في دعوى قضائية اتحادية، الخميس، إن الولاية تنتهك حرية التعبير للطلاب، في وقت تعصف فيه التوترات بالجامعات الأمريكية بسبب حرب إسرائيل مع حماس.

انتخابات الرئاسة عام 2024

وأمرت السلطات الجامعية في فلوريدا، بمشاركة حاكم الولاية رون ديسانتيس، الكليات الشهر الماضي بإغلاق فروع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وهي مجموعة كانت في قلب الحراك في الحرم الجامعي الأمريكي منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

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المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024

وتسعى الدعوى المرفوعة على ديسانتيس، أحد أعضاء الحزب الجمهوري المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024، والعديد من مسؤولي نظام الجامعات الحكومية - إلى إصدار أمر قضائي مبدئي بتقييد قرار حكومي يمنع منظمة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" من تلقي أموال دراسية واستخدام مرافق الحرم الجامعي.

ويوجد فروع للمنظمة في جامعتين على الأقل في فلوريدا وهما جامعة فلوريدا وجامعة جنوب فلوريدا.

طلاب مؤيدون لإسرائيل ومؤيدون للفلسطينيين

وأدى توتر بين طلاب مؤيدين لإسرائيل ومؤيدين للفلسطينيين إلى مضايقات واعتداءات في الجامعات الأمريكية منذ هجوم حماس والهجوم الإسرائيلي الذي تلاه على قطاع غزة.