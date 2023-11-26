الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة القادمة

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله سيتم افتتاح ( 20 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها

وبذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 369 ) مسجدًا منها ( 282 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد (11391) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(415) مليون جنيه.



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خريطة المساجد التي سيتم افتتاحها

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت

مديرية أوقاف سوهاج

2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم

3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا



مديرية أوقاف القاهرة

4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي



مديرية أوقاف بني سويف

5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف

6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف



مديرية أوقاف مطروح

7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح



مديرية أوقاف البحيرة

8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص

9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة

10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة



مديرية أوقاف المنيا

11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي

12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي

مديرية أوقاف المنوفية

13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء

مديرية أوقاف الفيوم

2. مسجد ناصر – بندر سنورس



مديرية أوقاف المنيا

3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة



مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار

5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر



مديرية أوقاف مطروح

6. مسجد التقوى – غرب مطروح

7. مسجد التنعيم – غرب مطروح

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