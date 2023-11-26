الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 20 مسجدًا الجمعة القادمة

إجمالي عدد المساجد
إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها, فيتو

أوضحت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله سيتم افتتاح ( 20 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 1 / 12 / 2023م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها

وبذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 369 ) مسجدًا منها ( 282 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 87 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 24/ 11/ 2023 م عدد (11391) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(415) مليون جنيه.
 

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خريطة المساجد التي سيتم افتتاحها

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد العطاطوه– الرياينة - أرمنت
مديرية أوقاف سوهاج
2. مسجد الشيمي– قرية نيده– مركز أخميم
3. مسجد سيد المرسلين - السمطا – البلينا 
 

مديرية أوقاف القاهرة
4. مسجد زون 9 - الكائن بزون 9 الياسمين – كمبوند جاردينا سيتي 
 

مديرية أوقاف بني سويف
5. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم – الواسطى – بني سويف
6. مسجد أبو بكر الصديق – ونا القس – الواسطى – بني سويف
 

مديرية أوقاف مطروح
7. مسجد سيدنا يوسف – العجارمة – غرب مطروح
 

مديرية أوقاف البحيرة
8. مسجد الرحمن – عزبة الصيرفي – قرية قافلة – أبو حمص
9. مسجد نجع الأرز – زاوية حمور – مركز الدلنجات - البحيرة
10. مسجد 7/4 الثورة – كفر الدوار - البحيرة
 

مديرية أوقاف المنيا
11. مسجد زروق – عزبة زروق – دروة - ملوي
12. مسجد الأنوار المحمدية – عزبة وابور الضبع- ملوي
مديرية أوقاف المنوفية
13. مسجد القبلي ( شعيب ) – إيبشادي - الشهداء
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد الرحمن – عزبة إسلام – إهناسيا الخضراء 
مديرية أوقاف الفيوم
2. مسجد ناصر – بندر سنورس
 

مديرية أوقاف المنيا
3. مسجد الرحمة القبلي – قرية القايات – العدوة 
 

مديرية أوقاف البحيرة 
4. مسجد الرحمة الدوار – كوم البركة – كفر الدوار 
5. مسجد التقوى عبدالمجيد المرسي - بدر
 

مديرية أوقاف مطروح
6. مسجد التقوى – غرب مطروح
7. مسجد التنعيم – غرب مطروح

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إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خريطة المساجد التي سيتم افتتاحها مديرية أوقاف الأقصر مديرية أوقاف القاهرة مديرية أوقاف المنيا مديرية اوقاف بني سويف مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف مطروح

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