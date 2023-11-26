الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري (صور)

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

واصل النادي الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها السابعة مساء الثلاثاء المقبل علي ملعب ستاد المقاولون العرب.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من مدير فني الفريق مارسيل كولر للوقوف علي بعض النقاط الفنية الخاصة بمباراة ميدياما الغاني.

وتواجد عمرو السولية في التدريبات البدنية الجماعية وكذلك تمرينات الكرة 

وواصل المغربي رضا سليم التأهيل بشكل منفرد في ملعب مختار التتش. 

 

 

 

 

تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وميدياما 

وقال: بدأنا اللقاء بأداء جيد  لكن حدثت حالة من التراخي بعض الوقت، ولكن في الشوط الثاني الأداء تحسن ونجحنا في تسجيل الأهداف وحققنا فوزا مستحقا.

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وأكمل: ضغط المباريات للاعبين الدوليين وراء سبب قلة المستوى البدني، وإهدار الفرص ليس مشكلة جديدة لدينا من الموسم الماضي.

وواصل: ملعب السلام لا يمكن أن يقارن باستاد القاهرة من الممكن أن تغير الكرة اتجاهها بسبب الأرضية. 

وتابع: أي فريق يلعب أمام الأهلي يريد تحقيق نتيجة إيجابية لذا علينا دور لتجديد  الدوافع.

 

 

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية 

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق  النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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الأهلي سموحة الدوري الدوري المصري مارسيل كولر

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