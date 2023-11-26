الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

رضا سليم يواصل التأهيل منفردا في مران الأهلي

رضا سليم، فيتو
رضا سليم، فيتو

واصل المغربي رضا سليم لاعب النادي الأهلي تأهيله بشكل منفرد في مران المارد الأحمر لسرعة تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها في مواجهة القلعة الحمراء أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي ستوري خاص للاعب رضا سليم أثناء مواصلة التأهيل بملعب مختار التتش.

ويسعي رضا سليم للجاهزية قبل مونديال الأندية في ديسمبر المقبل بجدة.

 

 

 

 

 

تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وميدياما 

وقال: بدأنا اللقاء بأداء جيد  لكن حدثت حالة من التراخي بعض الوقت، ولكن في الشوط الثاني الأداء تحسن ونجحنا في تسجيل الأهداف وحققنا فوزا مستحقا.

Advertisements

وأكمل: ضغط المباريات للاعبين الدوليين وراء سبب قلة المستوى البدني، وإهدار الفرص ليس مشكلة جديدة لدينا من الموسم الماضي.

وواصل: ملعب السلام لا يمكن أن يقارن باستاد القاهرة من الممكن أن تغير الكرة اتجاهها بسبب الأرضية. 

وتابع: أي فريق يلعب أمام الأهلي يريد تحقيق نتيجة إيجابية لذا علينا دور لتجديد  الدوافع.

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية 

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق  النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الأهلي رضا سليم المغربي رضا سليم المارد الأحمر الدوري الإفريقي

مواد متعلقة

رابطة الأندية تعلن تعديل ملعب مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

الأهلي يضرب بيراميدز بخماسية في دوري الجمهورية 2003 (صور)

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

أوباما يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمي أبوسليم (صور)

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

طارق عبد العزيز.. اشتهر بتقديم الفن الهادف ورحل فجأة أثناء تصوير آخر أعماله (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

المزيد
الجريدة الرسمية