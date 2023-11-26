رابطة الأندية تعلن تعديل ملعب مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن تعديل ملعب مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في السابعة مساء، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر إقامة المباراة علي ملعب السلام ليتم استبداله بملعب المقاولون العرب

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الماضية على فريق ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت علي ملعب السلام.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

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تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وميدياما

وقال: بدأنا اللقاء بأداء جيد لكن حدثت حالة من التراخي بعض الوقت، ولكن في الشوط الثاني الأداء تحسن ونجحنا في تسجيل الأهداف وحققنا فوزا مستحقا.

وأكمل: ضغط المباريات للاعبين الدوليين وراء سبب قلة المستوى البدني، وإهدار الفرص ليس مشكلة جديدة لدينا من الموسم الماضي.

وواصل: ملعب السلام لا يمكن أن يقارن باستاد القاهرة من الممكن أن تغير الكرة اتجاهها بسبب الأرضية.

وتابع: أي فريق يلعب أمام الأهلي يريد تحقيق نتيجة إيجابية لذا علينا دور لتجديد الدوافع.

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.