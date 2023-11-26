صدمة نشوى مصطفى على الهواء بعد وفاة طارق عبد العزيز (فيديو)

دخلت الفنانة نشوى مصطفى في صدمة بعد سماعها نبأ وفاة الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل أثناء تصوير مسلسل وبقينا اتنين.

نشوى مصطفى تنهار بسبب وفاة طارق عبد العزيز

وقالت نشوى مصطفى من خلال برنامجها “بنت البلد” الذي يعرض علي شاشة ten: “للأشف قبل ما أطلع بكام دقيقة حد في الإعداد بلغني خبر عن زميل محترم جدا هو الفنان طارق عبد العزيز هو زميل وممثل خلوق ومحترم وبيحب كل زملائه وعمره ما اتكلم ببشكل سيئ عن حد”.

وأضافت: “من فترة طارق عبد العزيز عمل عملية في القلب وحاولت اتواصل معاه لكن ماعرفتش علشان مردش علي المكالمة، هو كان صديق ودفعة أخونا الراحل خالد صالح وهما مايتخيروش عن بعض في الأخلاق واتفاجأت أن أصحابنا بيبلغونا أن طارق انتقل إلى رحمة الله”.

Advertisements

وتابعت “طارق كان قلبه في رحمة، وأنا اللي بيضايقني أن ظروف شغلنا مابتخلناش نحزن كما ينبغي، نحزن الحزن اللي يستحق اللي بيروح عننا”.

وتوفي مساء اليوم الفنان طارق عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين.

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"فيتو" خبر وفاة الفنان طارق عبد العزيز، موضحا أنه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة أو العزاء حتى الآن.

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

وطارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".