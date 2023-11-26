الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اضطراب بالملاحة البحرية وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الغد

حالة الطقس،فيتو
حالة الطقس،فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الملاحة البحرية غدا فى البحر الأبيض المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الملاحة البحرية غدا فى البحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من  2.5: 4 متر

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة غدا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

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حالة الطقس غدا الاثنين 27-11-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الإثنين 27-11-2023 في الإسماعيلية


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الإثنين  ليسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  .


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيفا ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر

 


 

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