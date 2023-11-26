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محافظات

حالة الطقس غدا الإثنين 27-11-2023 في الإسماعيلية

طقس الإسماعيلية،
طقس الإسماعيلية، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الاسماعيلية غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا، بارد ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجات  الحرارة في محافظة الإسماعيلية 22 درجة نهارا، و12 درجة ليلا. 

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وتكون هناك شبورة مائية في الصباح حتى السادسة  على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة. 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد. 

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و يكون غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التي يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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