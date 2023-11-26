نجوم رحلوا أثناء تصوير أعمال فنية، وفاة محمود المليجي قبل استكمال أيوب، وصلاح ذو الفقار يترك الإرهابي قبل النهاية، وطارق عبد العزيز آخرهم

غيب الموت اليوم، الفنان طارق عبد العزيز، الذي كان رحيله مفاجئًا وتسبب في غصة في قلوب محبيه وأصدقاءه من الفنانين، ولقد توفي بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده بمسلسل بقينا اتنين. ولم يكن الفنان الراحل طارق عبد العزيز هو الوحيد الذي غيبه الموت أثناء تصوير وارتباطه بأحد الأعمال الفنية التي يشارك بها، فهناك عدد من الفنانين الآخرين أبرزهم:

وفاة محمود المليجي قبل استكمال أيوب

يبدو أن عشق محمود المليجي للفن كان بلا حدود حتى أن نهايته كانت درامية، فقد توفي الفنان الراحل في “لوكيشن” تصوير، والأكثر غرابة أنه توفي وهو يستعد لتصوير آخر لقطات الفيلم التليفزيوني أيوب، وفي تصريحات إعلامية أكد مخرج فيلم أيوب هانى لاشين أنه بينما كان فريق العمل يستعد لتصوير المشهد الأخير في الفيلم كان الجميع جالسًا للتحضير للمشهد وتم تجهيز الماكياج وطلب كل من عمر الشريف والمليجي قهوة، وفجأة وبلا مقدمات قال المليجي لعمر الشريف “يا أخى الحياة دى غريبة جدا الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى ويشخر” وحينها أنزل رأسه للأسفل وصدر منه صوت شخير فانبهر الحضور واعتقدوا أن الفنان الراحل يُمثل وبدأ الجميع في الضحك والانبهار من أداء المليجي الواقعى المفاجئ، ولكنه لم ينه المشهد فقال له عمر الشريف: “إيه يا محمود خلاص بقى اصحى المشهد خلص”، وهنا كانت المفاجأة فقد توفي المليجي في الحقيقة وكان تمثيله هذا ما هو إلا اللحظات الأخيرة التي لفظ فيها الفنان الراحل أنفاسه الأخيرة وينام نومته الأخيرة بعد أن كان يتحدث قبلها بثوان عن النوم في مفارقة قدرية جعلت من اللحظات الأخيرة لشرير السينما المصرية مفعمة بالدراما.

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غريب محمود

توفي الفنان الراحل غريب محمود أثناء مشاركته فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به إلى المستشفى الفرنساوي بقصر العينى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه.

صلاح ذو الفقار في الإرهابي

توفي صلاح ذو الفقار يوم 22 ديسمبر 1993 في مستشفى الشرطة بالقاهرة عن عمر يناهز 67 عامًا بعدما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير فيلم "الإرهابي" ولهذا ظهر جميع أفراد الأسرة في المشهد الختامي للفيلم ولم يظهر الفنان صلاح ذو الفقار، وشُيِعَت جنازته من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير ودُفن في مدافن عائلة ذو الفقار بمنطقة الإمام الشافعي بالقاهرة.

الضيف أحمد

سافرت فرقة ثلاثي أضواء المسرح الى الأردن لحضور عرض فيلمهم "المجانين الثلاثة" وحضور عرس شقيقة الملك حسين، وبعد عودتهم من الأردن بعد أن شاركوا في حفل زفاف شقيقة الملك حسين، عاد كل فرد إلى منزله فيما عدا الضيف الذي توجه إلى مسرح الهوسابير، وهناك اتصل ببقية أعضاء الفرقة صائحا: (بروفة)، كان هو مخرج العرض الجديد "الراجل اللي اتجوز مراته"، وكان دور الضيف في المسرحية ان يموت ويوضع في الصندوق ويقول: “أنا لما أموت الناس هتبتدى تتكلم عني، أنا نكرة دلوقتى.. لكن بكرة تعرفوا لما أموت الناس هتقول إيه”.

وبعد البروفة اتجه الضيف إلى منزله مجهدا يشكو من ضيق التنفس، ونقل إلى مستشفى العجوزة ليفارق الحياة عام 1970 بالسكتة القلبية، ولم يكمل إخراج المسرحية التي استكمل إخراجها الفنان فؤاد المهندس مع الاحتفاظ باسم الضيف أحمد مخرجا أصليا للمسرحية.