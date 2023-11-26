بعد دعوة نتنياهو لطردهم، إسرائيل تمنح مواطنا إريتري الجنسية بسبب طوفان الأقصى

منحت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، جنسيتها لمواطن من إريتريا بعد إنقاذه ضابطا وصفته بـ "رفيع المستوى" في الجيش الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي.

منح مواطن إريتري الجنسية الإسرائيلية



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت منح مواطن إريتري، ويدعى مولوجتا تساجاي، جنسيتها، بعدما نجح في إنقاذ ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم.

وأشارت الإذاعة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن عملية إنقاذ الإريتري للضابط الإسرائيلي وقعت في السابع من الشهر الماضي، وهو اليوم الأول للعملية التي أعلنتها حركة "حماس" والمعروفة باسم "طوفان الأقصى".

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ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء أفريقي في إسرائيل.