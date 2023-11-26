بعد دعوة نتنياهو لطردهم، إسرائيل تمنح مواطنا إريتري الجنسية بسبب طوفان الأقصى
منحت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، جنسيتها لمواطن من إريتريا بعد إنقاذه ضابطا وصفته بـ "رفيع المستوى" في الجيش الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر الماضي.
منح مواطن إريتري الجنسية الإسرائيلية
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية قررت منح مواطن إريتري، ويدعى مولوجتا تساجاي، جنسيتها، بعدما نجح في إنقاذ ضابط رفيع المستوى برتبة مقدم.
وأشارت الإذاعة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "إكس"، إلى أن عملية إنقاذ الإريتري للضابط الإسرائيلي وقعت في السابع من الشهر الماضي، وهو اليوم الأول للعملية التي أعلنتها حركة "حماس" والمعروفة باسم "طوفان الأقصى".
ويشكل الإريتريون أغلبية أكثر من 30 ألف طالب لجوء أفريقي في إسرائيل.
وفي سبتمبر الماضي اندلعت مواجهات عنيفة اندلعت في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومجموعة من الإريتريين – طالبي اللجوء إلى إسرائيل - مما أدى إلى إصابة العشرات نتيجة تعرضهم لإطلاق نار من قبل الشرطة الإسرائيلية وهو الأمر الذي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام في تل أبيب.
اتهامات لإسرائيل بدعم الرئيس الإريتري
واتهم المشاركون بالمظاهرة إسرائيل بدعم رئيس بلادهم والنظام الحاكم في إريتريا، ووصفوا رئيسهم بالطاغية.
كما أقدم المتظاهرون على تحطيم زجاج واجهات بعض المحال التجارية.
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