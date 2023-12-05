2023 عام سيطرة الشركات وغياب الأندية الجماهيرية، 6 أندية شعبية فقط في الدوري المصري، والبرلمان يناقش الأزمة

الدوري المصري، شهد عام 2023، سيطرة أندية الشركات وغياب الأندية الجماهيرية في مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

ويتواجد 12 فريقا ما بين أندية الشركات أو المؤسسات أو الاستثمارية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي بيراميدز وزد والجونة والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والمقاولون العرب وإنبي والداخلية ومودرن فيوتشر وفاركو وسموحة.

فيما يتواجد 6 أندية فقط جماهيرية فقط في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وهم الأهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبلدية المحلة.

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وشهدت مسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي هبوط نادي أسوان ونادي غزل المحلة رفقة حرس الحدود مع بقاء نادي الداخلية في الموسم الجديد وتأهل ثلاث أندية هم زد والجونة وبلدية المحلة إلي دوري الأضواء والشهرة لتزداد عدد أندية الشركات في البطولة المحلية .

جماهير أسوان

وجاء هبوط أسوان أحد الأندية الجماهيرية الكبري الذي يمتلك تاريخ طويل في مسابقة الدوري المصري بمثابة الصدمة علي جماهير نادي أسوان ولايختلف الأمر بالنسبة لنادي غزل المحلة الذي يمتلك شعبية جارفة في مدينة المحلة رغم أن النادي يتبع لشركة غزل المحلة.

القيمة التسويقية لأندية الدوري المصري

وتبلغ القيمة التسويقية لكل أندية الدوري المصري 152 مليونا و350 ألف يورو وذلك وفقا لترانسفير ماركت المختص في انتقالات وتسويق اللاعبين.

وتظهر الأرقام الفوارق الكبيرة في القيمة السوقية بين الأندية الجماهرية وأندية الشركات.

وجاء ترتيب أغلى أندية الدوري المصري الممتاز كالتالي:



1ـ الأهلي: 33 مليونا و200 ألف يورو

2ـ بيراميدز: 21 مليونا و330 ألف يورو

3ـ الزمالك: 19 مليونا و950 ألف يورو

4ـ فيوتشر: 11 مليونا و150 ألف يورو

5ـ سيراميكا: 8 ملايين و850 ألف يورو

6ـ البنك الأهلي: 7 ملايين و300 ألف يورو

7ـ المصري 6 ملايين 950 ألف يورو

8ـ فاركو: 6 ملايين و530 ألف يورو

9- سموحة: 5 ملايين و900 ألف يورو

10- طلائع الجيش: 5 ملايين و530 ألف يورو

11- المقاولون العرب: 5 ملايين و450 ألف يورو

12- إنبي: 5 ملايين و280 ألف يورو

13- الاتحاد السكندري: 4 ملايين و580 ألف يورو

14- الإسماعيلي: 3 ملايين و780 ألف يورو

15- زد: 2 مليون و950 ألف يورو

16- الداخلية: مليون و780 ألف يورو

17- الجونة: 925 ألف يورو

18- بلدية المحلة: 650 ألف يورو

أندية الشركات تسيطر علي دوري المحترفين

ولايختلف الأمر بالنسبة لدوري المحترفين في سيطرة أندية الشركات والمؤسسات علي شكل المسابقة في موسمها الأول بعد قرار اتحاد الكرة بتنظيم مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دوري المحترفين”.

وتضم مسابقة دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

وتمثل أندية الشركات النسبة الأكبر وهم بتروجت ومصر المقاصة والسكة الحديد وحرس الحدود ووادي دجلة ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة والنجوم ومكادي والاتصالات وأبوقير للأسمدة.

سيطرة أندية الشركات علي الكرة المصرية دفعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، في مناقشة تلك الظاهرة التي سيطرة علي الكرة المصرية في السنوات الأخيرة.

ووجه أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان انتقادات حادة بسبب أزمات الاندية الشعبية، لتضارب مصالح في الرياضة المصرية بسبب توغل أندية الشركات على الأندية الجماهيرية.

وقال النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب أن الأندية الشعبية كانت تسبب حالة من الخوف للأندية الكبيرة بسبب الجماهير التي تقف وتساند مطالبا الدولة بدعم أندية المحافظات لتقف على أقدامها، قائلا: الرياضة أصبحت بيزنس تنفث ملايين الجنيهات على الشركات.

نادي الترسانة

المنافسة غير عادلة بين أندية الشركات والجماهيرية

من جانبه قال النائب طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة أن المنافسة غير عادلة بين أندية الشركات والأندية الشعبية، لافتا إلى أن الشركات تنفق مواردها على لعبة واحدة وهي كرة القدم بينما الاندية لجماهير تنفق على أكثر من لعبة وعلى مطالب أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف رئيس نادي الترسانة: أنفقنا 20 مليون جنيه على فريق كرة القدم بنادي الترسانة هذا العام والفريق الذي صعد أول مجموعة انفق 100 مليون جنيه، قائلا: بتلك الطريقة أندية الشركات ستأكل الأندية الشعبية في أي بطولة كرة قدم.

الأندية الشعبية في طريقها للاختفاء

وعلي صعيد متصل أكد المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق أن الأندية الشعبية في بطولة الدوري الممتاز في طريقها للاختفاء مع مرور الوقت.

المهندس شريف حبيب

وواصل المهندس شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق في تصريحات تليفزيونية: "هناك أزمة حقيقة كبيرة تواجه الأندية الشعبية في بطولة الدوري الممتاز بسبب عدم توافر موارد مالية لدفع مستحقات اللاعبين والمديرين الفنيين وهو ما يهدد استمرار الأندية الشعبية في الفترة القادمة".

وأتم: "الأزمات المالية تهدد استمرار الأندية الشعبية في الكرة المصرية في الفترة القادمة خاصة أن أندية الشركات طغت على الأندية الشعبية".

وعلي صعيد متصل خرجت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالعديد من التوصيات لدعم الأندية الشعبية بعد سيطرة أندية الشركات والمؤسسات والأندية الاستثمارية علي مسابقات الدوري المصري في المواسم الأخيرة.

التوصيات البرلمانية لدعم الأندية الشعبية

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أصدرت عدد من التوصيات الهامة الداعمة للأندية الشعبية.

• قيام اتحاد الكرة بتخصيص جزء من حصيلة عوائد البث الفضائي للمباريات لصالح دعم الأندية الشعبية، حيث تحصل تلك الأندية على نسبة ضئيلة لا تكفي لتدعيم صفوف فرقها.

اتحاد الكرة





• تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

• عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين.

• اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.

• إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، فالدور الذي تقوم به الأندية الشعبية والجماهيرية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي ضرائب تحصل من تلك الأندية لأنها الحصن الحصين لشبابنا من الانجراف لتيارات التطرف أو لاتجاهات أخرى غير محمودة العواقب.

• نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

• تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

• زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

• ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك في ضوء الاستثمار الرياضي المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

• قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، في ظل القيود المفروضة على الإجراءات في هذا الشأن.