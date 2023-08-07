ترتيب أندية الدوري من الناحية التسويقية، الأهلي في الصدارة، وبلدية المحلة يتذيل القائمة

بلغت القيمة التسويقية لكل أندية الدوري المصري 152 مليونا و350 ألف يورو وذلك وفقا لترانسفير ماركت المختص في انتقالات وتسويق اللاعبين، وتواجد الثلاثي الصاعد حديثا للدوري الممتاز في المراكز الثلاث أسفل الجدول من الناحية التسويقية.

ويوجد العديد من الأندية التي تمتلك في رصيدها قيمة تسويقية ليست بالمستوى العالي ومع ذلك حققت مستوى جيد على مستوى الدوري الممتاز، وفي التقرير التالي تعرض فيتو القيمة التسويقية لأندية الدوري الممتاز وذلك وفقا لترانسفير ماركت المختص في بشئون اللاعبين من ناحية الانتقالات والناحية التسويقية.

1- الأهلي 33 مليونا 600 ألف يورو



يتصدر النادي الأهلي المركز الأول في قائمة أغلى الأندية من القائمة التسويقية حيث بلغت 33 مليونا و600 ألف يورو حيث حقق المارد الأحمر 5 بطولات آخرها لقب الدوري وكذلك لقبين للسوبر المصري ولقب كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي من قلب مركب محمد الخامس ويعتبر أغلى اللاعبين المالي أليو ديانج 4.5 مليون يورو، محمد عبد المنعم 3 ملايين، محمد الشناوي 2.5 مليون يورو.

الأهلي، فيتو

2- الزمالك 20 مليونا 450 ألف يورو

يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني من الناحية التسويقية حيث بلغت قيمته 20 مليونا و450 ألف يورو وخسر الفارس لأبيض جميع بطولاته التي شارك فيها هذا الموسم آخرها لقب البطولة العربية أمام النصر السعودي ويعتبر أغلى اللاعبين تسويقيا هم ( زيزو 5 ملايين يورو، مليون و600 ألف يورو محمود الونش، أحمد فتوح مليون و300 ألف يورو ).

الزمالك، فيتو

3- بيراميدز 19 مليونا 630 ألف يورو

يحتل نادي بيراميدز المركز الثالث من الناحية التسويقية حيث بلغت قيمته 19 مليونا و630 ألف يورو وحصل الفريق السماوي علي المركز الثاني في جدول الدوري كما خسر لقبين سوبر وكأس أمام النادي الأهلي ويتواجد حاليا في نصف نهائي كأس مصر ينتظره مواجهة قوية أمام نادي الزمالك ويعتبر أغلى اللاعبين هم (رمضان صبحي 3 مليون يورو، مصطفى فتحي ووليد الكرتي مليون 800 ألف يورو).

بيراميدز، فيتو

4- فيوتشر 12 مليونا 30 ألف يورو

يأتي فريق فيوتشر في المركز الرابع من الناحية التسويقية حيث بلغت قيمته 12 مليونا و30 ألف يورو وحصل الفريق على المركز الرابع في جدول الدوري الممتاز هذا الموسم ووصل وشارك في بطولة الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه ويعتبر أغلى اللاعبين هم (بوبو، أحمد رفعت، مهند لاشين مليون و200 ألف يورو).

فيوتشر، فيتو

5- سيراميكا كيلوباترا 8 ملايين 800 ألف يورو

يأتي فريق سيراميكا كيلوباترا في المركز الخامس من الناحية التسويقية بلغت قيمته 8 ملايين و800 ألف يورو، وقضى الفريق موسم شاق في الدوري حيث حصل علي المركز الثالث عشر ولكن في نهاية الموسم فاز بلقب كأس الرابطة ليحقق أول لقب في تاريخه ويعتبر أغلى لاعب هو ( أحمد ياسر ريان مليون و200 ألف يورو ).

سيراميكا كيلوباترا، فيتو

6_ البنك الأهلي 7 ملايين 780 ألف يورو

يأتي البنك الأهلي في المركز السادس من الناحية التسويقية حيث بلغت قيمته 7 ملايين و780 ألف يورو واحتل الفريق المركز 12 في جدول الدوري الممتاز ويعتبر أغلى اللاعبين من الناحية التسويقية (محمد أبوجبل / محمد هلال 800 ألف يورو، كريم بامبو 700 ألف يورو).

البنك الأهلي، فيتو

7_ المصري 6 ملايين 950 ألف يورو

يأتي النادي المصري في المركز السابع من الناحية التسويقية حيث بلغت قيمته 6 ملايين و950 ألف يورو واحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز ويعتبر أعلى اللاعبين من ناحية القيمة (الياس الجلاصي مليون يورو، دغموم 700 ألف يورو، مروان حمدي 600 ألف يورو).

المصري، فيتو

8_ فاركو 6 ملايين 530 ألف يورو

يحتل فاركو المركز الثامن من الناحية التسويقية بين أندية الدوري المصرية حيث بلغت قيمته 6 ملايين و530 ألف يورو واحتل الفريق المركز التاسع في جدول الدوري المصري الممتاز ويعتبر أغلى اللاعبين هم (محمود حماده مليون يورو، كينجسلي سوكاري 800 ألف يورو)

فاركو، فيتو

9_ سموحة 5 ملايين 680 ألف يورو

احتل فريق سموحة المركز التاسع من الناحية التسويقية بين أندية مصر حيث بلغت قيمته 5 ملايين 680 ألف يورو واحتل الفريق المركز العاشر في جدول الدوري ويعتبر أغلى اللاعبين من الناحية التسويقية هم (حسام حسن 800 ألف يورو، شريف رضا 450 ألف يورو ).

سموحة، فيتو

10_ إنبي 5 ملايين 500 الف يورو

يحتل إنبي المركز العاشر في جدول ترتيب أندية مصر من الناحية التسويقية بقيمة بلغت 5.5 مليون يورو وجاء الفريق البترولي في المركز السادس في جدول الدوري المصري الممتاز وجاء أغلى اللاعبين هم ( علي فوزي، رفيق كابو 400 ألف يورو ).

إنبي، فيتو

11_ المقاولون العرب 5 ملايين 450 ألف يورو

احتل المقاولون العرب المركز الحادي عشر بين أندية الدوري من حيث القيمة التسويقية حيث بلغت قيمته 5 ملايين و450 ألف يورو واحتل الفريق المركز السابع في جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم ويعتبر أغلى اللاعبين تسويقيا في الفريق هم ( جوزيف أوشايا 600 ألف يورو، جون أوكولي 550 ألف يورو ).

المقاولون العرب، فيتو

12_ طلائع الجيش 4 ملايين 450 ألف يورو

بلغت قيمة فريق طلائع الجيش تسويقيا 4 ملايين و450 ألف يورو واحتل الفريق المركز الرابع عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم بعد أن كان قريب من الهبوط إلى دوري المحترفين، ويعتبر ابرز اللاعبين من الناحية التسويقية (أحمد سمير 600 ألف يورو والثنائي المنضم حديثا من غزل المحلة أحمد الشيخ 500 ألف يورو، حميد ماو 400 ألف يورو. م)

طلائع الجيش، فيتو

13_ الاتحاد السكندري 5 ملايين 400 ألف يورو

احتل الاتحاد السكندري المركز الثاني عشر في ترتيب القيمة التسويقية وبلغت قيمته 5 ملايين و450 ألف يورو واحتل زعيم الثغر الثامن في ترتيب جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم ويعتبر أعلى اللاعبين تسويقيا في فريق زعيم الثغر ( مابولولو 800 ألف يورو، هشام صلاح وابراهيم حسن 400 ألف يورو ).

الاتحاد السكندري، فيتو

14_ الإسماعيلي 4 ملايين 30 ألف يورو

احتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في ترتيب القيمة التسويقية وبلغت قيمته 4 ملايين و30 ألف يورو واحتل الدراويش المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز لهذا الموسم ويعتبر أعلى اللاعبين تسويقيا في الإسماعيلي ( باهر المحمدي 400 الف يورو )

الإسماعيلي، فيتو

15_ زد 2 مليون 350 الف يورو

احتل زد المركز الخامس عشر في ترتيب القيمة التسويقية وبلغت قيمته 2 مليون و280 ألف يورو وتأهل الفريق من دوري القسم الثاني إلى الدوري الممتاز ويعتبر أعلى اللاعبين تسويقيا في زد (شادي حسين 300 ألف يورو، علي لطفي 250 ألف يورو).

زد، فيتو

16_ الداخلية مليون 780 الف يورو

احتل الداخلية المركز السادس عشر في ترتيب القيمة التسويقية وبلغت قيمته مليون و780 ألف يورو وبقي الفريق في الدوري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري ويعتبر أغلى اللاعبين تسويقيا هم ( شيميزي، كيمبادي 200 ألف يورو، زيزو 150 ألف يورو).

الداخلية، فيتو

17_ الجونة مليون 650 ألف يورو

احتل الجونة المركز السابع عشر في ترتيب القيمة التسويقية وبلغت قيمته مليون و650 ألف يورو وتأهل الفريق من دوري القسم الثاني الي الدوري الممتاز ويعتبر أعلى اللاعبين تسويقيا في زد ( كريم طارق 400 ألف يورو، إسلام محارب 250 ألف يورو.

الجونة، فيتو

18_ بلدية المحلة 650 ألف يورو

احتل بلدية المحلة المركز الثامن عشر في ترتيب القيمة التسويقية وبلغت قيمته 650 ألف يورو وتأهل الفريق من دوري القسم الثاني الي الدوري الممتاز ويعتبر أعلى اللاعبين تسويقيا في الفريق ( اسلام مرزوق 75 ألف يورو، أحمد حسن 50 ألف يورو )

بلدية المحلة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.