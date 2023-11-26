الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

السجن 3 سنوات للمتهم بتزوير أختام رخص تسيير وحدة مرور مدينة نصر

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات على متهم بتزوير رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر وتزوير الأختام. 

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور مدينة نصر، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية

وأوضحت التحريات أنهم أمدوا آخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

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أقامت النيابة العامة دعوى ضد المتهمين استنادًا إلى أدلة الإثبات من شهادة الشهود الذين أكدوا أن المتهمين كانوا يترددون على وحدة مرور مدينة نصر، ويطلبون رخص التيسير، وأنهم كانوا يدفعون مبالغ مالية مقابل ذلك

كما أثبتت تقريرات الخبراء أن الرخص التي تم ضبطها مزورة، وأنها تحمل أختامًا مزورة، كما اعتراف المتهمين بالتحقيقات.

قضت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

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السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير محررات رسمية في كرداسة

وعلي نفس السياق قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في دائرة قسم شرطة كرداسة، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

 

وجاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهم قام بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن أمد المتهم، ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

 

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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