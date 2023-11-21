السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير محررات رسمية في كرداسة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في دائرة قسم شرطة كرداسة، بالسجن 3 سنوات، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وجاء في أمر الإحالة في القضية أن المتهم قام بالاشتراك مع آخر في تزوير محررات رسمية "توكيلات خاصة"، بأن أمد المتهم، ببيانات ومعلومات المواد إثباتها على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وهذه المساعدة.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم استعان بآخر مجهول بتزوير ختم شعار النسر، واستخدامه في مهر المستندات المزورة وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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