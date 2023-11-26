الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز،
طارق عبد العزيز، فيتو

رحل منذ قليل، الفنان طارق عبد العزيز، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها خلال تصويره مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز 

وكانت البداية عندما كان يصور طارق عبد العزيز أحد مشاهده في المسلسل، اليوم الأحد، ليسقط أرضا ويثير حالة من القلق بين زملائه الذين كانوا متواجدين معه في لوكيشن التصوير ليتم نقله للمستشفى بعدها ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على الفنان الراحل أو موعد العزاء حتى الآن.

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الفنان طارق عبد العزيز 


يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من  أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

 

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز


و طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

و تخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".

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