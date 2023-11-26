الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسة

فريد زهران يستقبل سفير النمسا في القاهرة

فريد زهران مع سفير
فريد زهران مع سفير النمسا، فيتو

‏استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، اليوم الأحد، سفير دولة النمسا جورج بوستينجر وذلك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تقوم بها الحملة.

ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والاعتداء الإسرائيلي السافر على قطاع غزة.

 

فريد زهران يستعرض أهم ملامح برنامجه  
 

واستعرض فريد زهران أهم ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته حول المشهد السياسي المصري وما يقدمه برنامجه الانتخابي من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

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‏كما تطرق اللقاء لمناقشة تطورات الوضع في غزة، وشدد فريد زهران على أهمية أن تتخذ الحكومات الأوروبية مواقفًا أكثر إنصافًا للشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جريمة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل وذلك من باب الاتساق مع المواقف الشعبية الأوروبية التي تدين سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. 

 

دور الدول الغربية في تخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني


‏كما شدد على أهمية أن تمارس الدول الأوروبية مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية عبر الضغط لإتمام حل الدولتين والتسوية العادلة للصراع.

 

‏ ‏حضر اللقاء النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي للحملة والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وعضو الهيئة الاستشارية للمرشح والدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح،  محمد هلال عضو المكتب التنفيذي للحملة ومساعد المرشح فريد زهران، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

 

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