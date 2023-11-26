لوهافر بـ10 لاعبين يتعادل سلبيا مع نانت في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد
انتهت مباراة نانت أمام ضيفه لوهافر، بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب لا البوجوار، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي.
وفي الدقيقة 67 تعرض النجم الغاني الدولي أندريه أيو، لاعب لوهافر للطرد، بعد حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة من قبل حكم اللقاء.
وفي الدقيقة 59، خرج المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد من ملعب المباراة وحل مكانه زميله في فريق نانت أدسون سواريس، بعدما بدأ مصطفى محمد المباراة أساسيا.
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت
وأعلن بيير أريستوي مدرب نانت تشكيل فريقه لمواجهة لوهافر والذي ضم:
حراسة المرمى: ألبان لافون.
خط الدفاع: إراىكومارت- جان شارل كاستيليتو- جين كيفن دوفيرن.
الوسط: موسى سيسكو- دوجلاس أوجستو- بيدرو شيريفيلا- رونايل جابرييل.
الهجوم: موسيس سيمون- مصطفى محمد- إجناتيوس جاناجو.
ترتيب نانت ولوهافر
وبهذه النتيجة، يتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصيلة 15 نقطة بعد لعب 13 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 3 وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.
بينما يتواجد فريق هافر في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.