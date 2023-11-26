مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام لوهافر بالدوري الفرنسي

كشف نادي نانت عن تشكيل لاعبيه لمواجهة لوهافر في إطار منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم التي تقام مساء اليوم الأحد.

تشكيل نانت

وشهدت تشكيلة نانت تواجد النجم المصري مصطفى محمد في خط الهجوم.

ترتيب نانت بالدوري الفرنسي

ويحتل نانت المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

وفي المقابل يتواجد نادي ميتز في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقاط حيث حقق 3 انتصارات فقط منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

تصرف مصطفي محمد

وقام مصطفى محمد مهاجم نانت، بتصرف مفاجئ بعد قرار مدربه بيير آريستوي في لقاء ستاد ريم، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي.

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وخسر نانت على ملعبه لا البوجوار من ضيفه ستاد ريمس بهدف دون رد.

وأجرى مدرب نانت تبديلًا بمشاركة ماتيس أبلين على حساب مصطفى محمد في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وتحرك مصطفى محمد بعد استبداله إلى غرف الملابس مباشرة، رافضًا الجلوس على مقاعد بدلاء فريقه تعبيرًا عن غضبه بعد قرار مدربه.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا، لكنه لم يهز شباك ستاد ريمس.

وسجل اللاعب المصري 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم قبل طرده في لقاء رين يوم 1 أكتوبر الماضي، وغاب بعدها عن مباراتي ستراسبورج ومونبلييه قبل عودته في مباراة لانس الماضية.

ولم يهز مهاجم الفراعنة الشباك مع نانت منذ لقاء لوريان يوم 23 سبتمبر الماضي بالدوري.