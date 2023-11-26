الشوط الأول، نانت يتعادل مع لوهافر سلبيا بمشاركة مصطفى محمد في الدوري الفرنسي

انتهى الشوط الأول من مباراة نانت أمام ضيفه لوهافر بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب لا البوجوار، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت

وأعلن بيير آريستوي مدرب نانت تشكيل فريقه لمواجهة لوهافر والذي ضم:

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: إراىكومارت- جان شارل كاستيليتو- جين كيفن دوفيرن.

الوسط: موسى سيسكو- دوجلاس أوجستو- بيدرو شيريفيلا- رونايل جابرييل.

الهجوم: موسيس سيمون- مصطفى محمد- إجناتيوس جاناجو.

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ترتيب نانت ولوهافر

ويتواجد نانت في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بحصيلة 14 نقطة بعد لعب 12 مباراة، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في 2 وتعرض للهزيمة في 6 مواجهات.

بينما يتواجد فريق هافر في المركز السابع برصيد 15 نقطة.