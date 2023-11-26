الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر للسيدات يخوض تدريباته الأخيرة قبل السفر إلى السنغال (صور)

منتخب مصر للسيدات،
منتخب مصر للسيدات، فيتو

خاض  منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، تدريباته الأخيرة اليوم الأحد، استعدادًا للسفر إلى السنغال، لمواجهة المنتخب ذاته، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.
وحرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على منتخب الكرة النسائية، على حضور التدريب الصباحي، قبل السفر في الساعات الأولى من صباح غدًا الإثنين.
وتغلب منتخب السيدات في المباراة الماضية على منتخب جنوب السودان في مباراتي الذهاب والإياب وتأهل لمواجهة السنغال.

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منتخب مصر للسيدات يتخطى جنوب السودان

منتخب السيدات، استطاع منتخب مصر للسيدات بقيادة مدربه محمد كمال، الفوز أمام جنوب السودان، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين على ستاد السلام، برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وافتتحت أهداف منتخب السيدات المصري سامية آدم، ثم أحرزت حلا مصطفى وسارة عصام "هدفين"، ليضع منتخبنا الوطني قدمًا في الدور الثاني، وينتظر الفائز من مباراة منتخبي السنغال وموزمبيق.

وجنى منتخب السيدات المصري عدة مكاسب بعد الفوز على نظيره جنوب السودان ذهابًا، وتحقيق الفوز الأول له في تصفيات إفريقيا بعد غياب 7 سنوات ونصف، منذ آخر فوز له على منتخب كوت ديفوار ذهابا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالقاهرة منتصف إبريل من العام 2016، وحقق حينذاك منتخبنا الصعود لكان الكاميرون.

وشهدت مباراة المنتخبين فرض منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى نتج عنها هدف في الدقيقة التاسعة، بأقدام سامية آدم المحترفة في صفوف لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لتضع قدم منتخبنا الوطني في المقدمة منذ البداية.

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