الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

منتخب مصر للسيدات يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة السنغال

منتخب السيدات، فيتو
منتخب السيدات، فيتو

يدخل منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.

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منتخب مصر للسيدات يتخطى جنوب السودان

منتخب السيدات، استطاع منتخب مصر للسيدات بقيادة مدربه محمد كمال، الفوز أمام جنوب السودان، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل أسبوعين على ستاد السلام، برباعية نظيفة في إياب الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وافتتحت أهداف منتخب السيدات المصري سامية آدم، ثم أحرزت حلا مصطفى وسارة عصام "هدفين"، ليضع منتخبنا الوطني قدمًا في الدور الثاني، وينتظر الفائز من مباراة منتخبي السنغال وموزمبيق.

وجنى منتخب السيدات المصري عدة مكاسب بعد الفوز على نظيره جنوب السودان ذهابًا، وتحقيق الفوز الأول له في تصفيات إفريقيا بعد غياب 7 سنوات ونصف، منذ آخر فوز له على منتخب كوت ديفوار ذهابا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين بالقاهرة منتصف إبريل من العام 2016، وحقق حينذاك منتخبنا الصعود لكان الكاميرون.

وشهدت مباراة المنتخبين فرض منتخبنا الوطني على مجريات اللقاء منذ الدقيقة الأولى نتج عنها هدف في الدقيقة التاسعة، بأقدام سامية آدم المحترفة في صفوف لوستيناو دورنبيرن النمساوي، لتضع قدم منتخبنا الوطني في المقدمة منذ البداية.

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