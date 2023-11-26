الصور الأولى لخسائر بنك أبوظبي في الإسكندرية عقب انفجار مولد كهربائي

أسفر حريق بنك مصرف أبوظبي بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، عن إصابة اثنين من العاملين بالبنك نتيجة انفجار مولد الكهرباء وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وحصلت فيتو علي صور لآثار الانفجار داخل البنك والتي تبين حجم الانفجار والخسائر

وأدي انفجار المولد، الي تلفيات كثيرة وتحطم المكاتب داخل البنك واحد الحوائط والواجهه الخارجية والنوافذ وتلفيات عديدة داخله، وسط حالة من الفزع بين الموظفين وقاطني العقار وعملاء البنك.

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وتابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عمليات إطفاء الحريق، وتوجه اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، لمكان حريق بنك أبوظبى فى ٧١٢ طريق الحرية لوران، وجرى معاينة مكان الانفجار من قبل الإدارة الهندسية وحصر التلفيات.

وأكد موظفو البنك بأن الحريق نتيجة انفجار مولد كهرباء.

كانت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت من إخماد حريق نشب في بنك أبوظبي فرع لوران قبل امتداده لباقي الفرع والعقار الذي يقع فيه البنك.

وتبين من المعاينة الأولية حدوث انفجار مولد كهربائي أدى لموجة وحريق داخل البنك وتلفيات في المكاتب والحوائط.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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