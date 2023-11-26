الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد: إشهار أول ناديين للهجن والصيد

نادي الهجن والفروسية
نادي الهجن والفروسية الدولي، ڤيتو

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور القرارين رقم ١٢٤ و١٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بإشهار نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية بمدينة الخارجة، وذلك بُناءً على موافقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود ودعم الوزارة لإنشاء وإشهار الناديين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لدعم الأنشطة والمنشآت الرياضية، وتشجيع الرياضات التراثية والشعبية، مشيرًا إلى تواصل أعمال الانتهاء من التجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفقدا نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد مستشار الرئيس منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية الملحقة التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، وأوضح المحافظ أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيبات؛ استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

فيما قام اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بجولةٍ موسعة لمتابعة وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة، يرافقهم ممثلي المنطقة الجنوبية العسكرية، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية المعنية. 

وشملت الجولة عددًا من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة في إطار المبادرة، كما حرصا على لقاء الأهالي للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات بما يخدم احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم الخدمات اللائقة، 

وجاءت أهم التوجيهات ما يلي: 

 ◾️وضع لوحات إرشادية للمواطنين بمجمعات الخدمات تتضمن أسلوب تقديم الخدمة والأوراق والمستندات المطلوبة والمصروفات - إن وجدت -؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات المقدمة.  

◾️ العمل بمشروع "العلاج الاقتصادي" فترة مسائية بالوحدات الصحية، وتتكفل المحافظة بتقديم دعم مالي لخفض قيمة تقديم الخدمة للمواطنين.  

◾️سرعة التنسيق مع وزارة الصحة لإرسال الأجهزة المتبقية الخاصة ببنوك الدم.

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