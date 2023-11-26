مكتبة مصر الجديدة تنظم ندوة عن الحب والعلاقات الإنسانية غدا
تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ندوة ثقافية بعنوان"الرواق الفلسفي" لعماد العادلي وذلك غدا الاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بحضور عدد كبير من المهتمين وأساتذة الجامعات وجمهور المكتبة.
جمعية مصر الجديدة
ويقول الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابعة لها المكتبة، يهدف الرواق الفلسفى الى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل، من خلال محاورات ومناقشات يديرها عماد العادلي.
ويتناول الرواق هذا الشهر الحديث عن العلاقات الإنسانية وعلى رأسها الحب كأهم علاقة إنسانية في الوقت الحالي والذي يتسم بالهشاشة في العلاقات الاجتماعية والسيولة في القيم وهو ما أسماه زيجمونت باومن بالعصر السائل الذي توارت فيه قيم الحداثة الصلبة لتحل محلها سيولة وتمييع لكل شيء كالأخلاق والحب والأزمنة والخوف وغير ذلك.
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