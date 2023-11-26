الأنبا مقار يرسم قِسَّين وقمصا بإيبارشية الشرقية

صلى نيافة الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الصالحية الجديدة، التابعة للإيبارشية.

وبعد صلاة الصلح سام نيافة الأنبا مقار كاهنين جديدين في درجة القسيسية، للخدمة ككهنة عامِّين بايبارشية الشرقية والعاشر من رمضان.

والكهنة الجدد هما الشماس تامر صبري باسم القس قزمان والشماس دميان عادل باسم القس دميان، وأيضًا رسم الأب القمص أمونيوس مهني على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بفاقوس.

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عقب القداس الإلهي اجتمع نيافة الأنبا مقار بمجمع الآباء كهنة الإيبارشية، حيث ناقش معهم عددًا من الأمور الروحية والإدارية، كما أكد على ضرورة المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بالاسماء، الأنبا نوفير يرسم 4 كهنة للخدمة في إيبارشية شبين القناطر

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

وشارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العالمين، والأنبا بيسنتي أسقف ابنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط، وعدد من آباء الكهنة، وألقى نيافته كلمة روحية عن "الكاهن وصفاته".

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٤ شمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

١- الشماس ايهاب ميشيل كاهنًا عام بالإيبارشية باسم القس ارساني.

٢- الشماس كيرلس القمص يسطس كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس دانيال.

٣- الشماس رامي جميل كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس جرجس.

٤- الشماس مينا رشاد كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد ونس الخصوص باسم القس داود.

ومن المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بوادي النطرون (البراموس) ثم فترة خلوة روحية في دير القديس موسي النبس براس سدر بجنوب سيناء.

الكنيسة الأرثوذكسية تنظم دورة دراسية للكهنة عن سر الاعتراف

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، الدورة التدريبية السادسة للآباء الكهنة، والتي ينظمها المعهد بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف".

وألقى نيافة الأنبا موسى كلمة حملت عنوان "دور الكاهن فيما بين الأبوة والرعاية والتدبير" أعرب في بدايتها عن سعادته بإقبال الآباء الكهنة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم ونقل وتبادل الخبرات الروحية والرعوية بينهم.

فيما أشار الدكتور مايكل إدوارد المدير التنفيذي للمعهد إلى أن إعداد أب الاعتراف، يعد أحد أهم أهداف معهد الرعاية والتربية منذ تأسيسه، بصفته الكيان المنوط به إعداد وتأهيل الكهنة وتزويدهم بالخبرات الرعوية على أسس كتابية وعقيدية جنبًا إلى جنب مع الأسس العلمية.

ويشارك في دورة "سر التوبة والاعتراف" ١٢٥ كاهن من كهنة كنائس القاهرة، إلى جانب ١٦٠ كاهن من عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر وخارجها عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق ZOOM.



الأنبا أنيانوس يرسم كاهنين بإيبارشية بني مزار



صلى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

وشارك في صلاة القداس صاحبا النيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس الإكليريكي روماريو نابليون كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ببني مزار باسم القس يوساب، والشماس الإكليريكي جورج ملاك كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء بالشيخ فضل باسم القس جورجيوس.

الانبا اسطفانوس يرسم شمامسة جدد ومعمودية في إيبارشية ببا

صلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وسمسطا والفشن للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس البابا كيرلس بمدينة ببا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا أسطفانوس صلوات رسامة ٢٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما عمّد نيافة الأنبا أنطونيوس أحد أبناء الكنيسة.

الأنبا مينا يترأس اجتماع كهنة غرب كندا



نظمت إيبارشية مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا للاقباط الأرثوذكس حلقة دراسية لمجمع كهنتها بحضور نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة السيدة العذراء والقديس القوي موسى بوندسور، تلاه طرح عدد من الموضوعات، تنوعت ما بين موضوع لاهوتي تحدث فيه الراهب القمص بنيامين المحرقي، كما عرض الأب القس جورج إبراهيم لفاعليات سيمنار كهنة أمريكا الشمالية، بينما ناقش نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا مع الآباء الكهنة الجوانب الرعوية والترتيبات الإدارية الخاصة بالايبارشية.

كما تراس الأنبا مينا أسقف إيبارشية غرب كندا صلاة القداس الالهي مع مجمع كهنة ايبارشية غرب كندا.

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