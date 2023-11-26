الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

جنح الشرابية تودع المتهم بقتل صاحب عربة كارو بمستشفى الأمراض النفسية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمر المستشار شهاب عشوش، رئيس محكمة جنح الشرابية، بإيداع عامل مستشفى الأمراض العقلية 45 يوما، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن أفعاله، بتهمة قتل صاحب عربة كارو. 

واعترف المتهم أمام المحكمة بأن المجنى عليه كان يوحى له كأنه شيطان.

البداية كانت بورود بلاغ بمقتل عامل على يد بائع طعنا بالسكين، وبالانتقال لموقع البلاغ، تم ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وبدأ يتحدث بكلمات متمتمة وغير واضحة للفهم.

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وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تولي النيابة العامة مباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثة المجني عليه فور صدور تقرير الصفة التشريحية.

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إيداع المتهم بتهشيم رأس زوج عمته في الجيزة بمستشفى الأمراض العقلية

في جلسة المحاكمة، اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه قتل المجنى عليه لأنه كان يوحى له كأنه شيطان.

وأوضح المتهم أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وأنه كان يسمع أصواتا تأمره بقتل المجنى عليه.

وأوضح المتهم أنه كان يعاني من مشاكل نفسية، وأنه كان يسمع أصواتا تأمره بقتل المجنى عليه.

وقررت المحكمة إيداع المتهم مستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يوما، لإعداد تقرير بحالته ومدى مسئوليته عن أفعاله.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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إيداع المتهم بتهشيم رأس زوج عمته في الجيزة بمستشفى الأمراض العقلية

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