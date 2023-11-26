الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حملة السيسي: تجمعنا وحدة الحياة والآمال في مستقبل زاهر (فيديو)

المرشح الرئاسي عبد
المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.فيتو

قالت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى:شعب واحد ونسيج واحد تحت راية وطن ذات تاريخ مهيب، وطن خُلِق شامخًا صلبا وسيبقى عاشت مصر وعاش شعبها، تجمعنا وحدة الحياة والآمال في مستقبل زاهر بالجميع وللجميع.

وفي سياق آخر شهد الرئيس السيسي مؤتمر تحيا مصر فلسطين باستاد القاهرة الدولي حيث ألقي الرئيس السيسي كلمة حيث قال الرئيس:

إنه لمن دواعى السرور والفخر، أن أتواجد فى هذا الجمع الكريم من أبناء مصر، الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية.. جمعتهم مصر والعروبة.. ومن يتمسك بهما، فلن يضل ولن يتفرق أبدا وإن سعادتى تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل فى جمعنا هذا، ونحن نصوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا وكما تعاهدنا معا، بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هى الضامن لبقاء مصر، والثابت الذى لا يقبل التغيير.

Advertisements

وقال الرئيس: تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة، تضاف إلى سوابق التحديات التى تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية، منحنى شديد الخطورة والحساسية، فى ظل تصعيد غير محسوب، وغير إنسانى اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر، وسيلة لفرض واقع على الأرض، يؤدى إلى تصفية القضية، وتهجيـــر الشـــعب، والاســـتيلاء علـــى الأرض

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

سائق شاحنة صعيدي يتحدى ضابط احتلال إسرائيلي أثناء عبوره لغزة (فيديو)

فضيحة العسكرية الإسرائيلية

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر البيض والفراخ البيضاء

هيئة الدواء تحذر من تناول مشروب الزنجبيل مع أدوية مرضى السكري والضغط

بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لمواجهة نارية

تضم نساء ونجحت في إخفاء الأسرى، معلومات عن وحدة الظل التابعة لكتائب القسام

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

وزير التموين: بعض التجار يحصلون على السكر بـ24 ألف جنيه للطن ويبيعونه بـ40 للكيلو

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التموين عن أزمة السكر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية