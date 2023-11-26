بطل العالم في الشطرنج يدعو محمد صلاح لمواجهة نارية

وجه بطل العالم في الشطرنج النرويجي ماجنوس كارلسن، الدعوة لـ محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول الإنجليزي، لمواجهة قوية بعد تصريحات الأخيرة، بعشقه للعب الشطرنج على الإنترنت.

ماجنوس كارلسن يدعو محمد صلاح لمواجهته

وكشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن لعبته المفضلة بخلاف كرة القدم، والخدعة التي يقوم بها مع منافسيه عبر الإنترنت.

وأكد محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه يعشق لعبة الشطرنج ويقوم بمواجهة منافسين مختلفين عبر الإنترنت قائلا: "ألعب كل يوم حرفيًا، أنا مدمن هذه اللعبة".

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محمد صلاح يكشف لعبته المفضلة

وكشف نجم ليفربول عن خدعة يقوم بها من أجل أن يلعب الشطرنج عبر الإنترنت، دون الكشف عن هويته قائلا: "لقد وضعت اسمي وبعض الأرقام حتى يسألني البعض (هل أنت محمد صلاح)؟ وأقول لهم نعم، لا يصدقون ويقولون إنني أكذب، وأرد: (نعم أنا أكذب)".

واختتم: "أنا جيد جدًا في لعبة الشطرنج، لست ماجنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج، ولكني جيد، لا أحد لديه فرصة أن يقارن مع ماجنوس".

جدير بالذكر، أن ماجنوس كارلسن، هو بطل العالم في الشطرنج، ويعتبره الكثير من اللاعبين أنه الأفضل في تاريخ اللعبة.

من ناحية أخرى، أشاد فرانك ليبوف أسطورة منتخب فرنسا ونادي تشيلسي الإنجليزي، والمتوج مع الديوك بلقب كأس العالم 1998، بتألق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي أمس في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أمس السبت، ضمن الجولة 13 على ملعب الاتحاد، حيث صنع هدف تعادل فريقه الذي أحرزه ترينت ألكسندر أرنولد.

وقال فرانك ليبوف في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية: "لقد وجدت أنه من المثير للاهتمام كيفية تعامل الفريقين دفاعيًا، وخاصة ليفربول، كنا نعلم ونرى في الملعب كيف كان دوكو خطيرًا للغاية على ترينت ألكسندر أرنولد، وكان على ليفربول حل المشكلة، حتى أصلحها محمد صلاح وكذلك سوبوسلاي".

وشدد: "كان إشراك محمد صلاح وسوبوسلاي بجانب ترينت ألكسندر أرنولد، يحد بشكل كبير في الشوط الثاني من خطورة دوكو، لقدم قاموا بعمل استثنائي للغاية، لقد أجبروا دوكو على العودة للخلف، ولم ينجح إلا مرة واحدة من المرور وإرسال العرضية، مثلما كان يفعل الشوط الأول".

وفاز محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي باختيار الجماهير على موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

وتصدر النجم المصري استطلاع رأى الجماهير بحصوله على 32.7% من أصوات المشجعين التى تخطت 50 ألفا وتفوق على النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الذى حل فى المركز الثانى خلفه بحصوله على 30.4% من الأصوات.

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 29 نقطة

2- ليفربول 28 نقطة

3- آرسنال 27 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

5- أستون فيلا 25 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة

8- برايتون 19 نقطة

9- وست هام يونايتد 17 نقطة

10- تشيلسي 16 نقطة

11- برينتفورد 16 نقطة

12- وولفرهامبتون 15 نقطة

13- كريستال بالاس 15 نقطة

14- نوتينجهام فورست 13 نقطة

15- فولهام 12 نقطة

16- بورنموث 9 نقاط

17- لوتون تاون 6 نقاط

18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط

19- إيفرتون 4 نقاط

20- بيرنلي 4 نقاط